55 دولة أفريقية ستحصل على لقاح جونسون آند جونسون بدءا من يوليو

أبدت شركة الأدوية الأميركية “جونسون آند جونسون” موافقتها على توفير نحو 400 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 لدول أفريقيا، بدءا من يوليو القادم .

حيث أوضحت شركة الأدوية الأميركية أنه بموجب اتفاقها مع الصندوق الأفريقي للحصول على اللقاحات، ستوفر ما يصل إلى 220 مليون جرعة لقاح لدول الاتحاد الأفريقي و البالغ عددها 55 دولة أفريقية، و ذلك على أن يبدأ التسليم في الرابع من يوليو و حتى سبتمبر، مع قدرة الصندوق الأفريقي على طلب 180 مليون جرعة إضافية من الشركة، ليصل الإجمالي إلى 400 مليون جرعة حتى عام 2022.

ولا يزال لقاح الشركة الامريكية في بحاجة إلى تصريح هيئات الدواء في البلدان الأفريقية، لكن منظمة الصحة العالمية أعطت موافقتها على استخدام لقاح “جونسون آند جونسون” في حالات الطوارئ في الثاني عشر من مارس الجاري.

وأبرمت “جونسون آند جونسون” في وقت سابق اتفاقا مبدئيا مع التحالف العالمي للقاحات و التحصين “غافي” و ذلك لدعم برنامج “كوفاكس”، المدعوم من منظمة الصحة العالمية، لإيصال لقاحات كوفيد-19 إلى 190 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، الكثير منها في أفريقيا.

ولكن رغم ذلك لا يزال التحالف العالمي للقاحات والتحصين و الشركة الامريكية “جونسون آند جونسون” بحاجة إلى توقيع اتفاقية شراء مسبقة بغية توفير ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاح الشركة لدعم برنامج “كوفاكس” حتى عام 2022.

