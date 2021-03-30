سوريا.. اصطفاف طويل لطوابير السيارات أمام محطات الوقود في حمص

رٌصدت اليوم الثلاثاء، طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود في مدينة حمص، وذلك بعد قرار من حكومة النظام السوري بتخفيض المخصصات من مادتي البنزين والمازوت للسيارات.

وشهدت مدن دمشق وحمص، الواقعتان تحت سيطرة النظام السوري، خلال اليومين الماضيين، ازدحامًا كبيرًا أمام محطات الوقود، بانتظار تعبئة المخصصات المقررة، فيما خرجت شريحة كبيرة من وسائل النقل عن الخدمة، ما تسبب بتعذر وصول العاملين إلى وظائفهم، حسبما أفاد (سواح هوست).

وذكر أحد السائقين العاملين على خطوط النقل في حمص أن محطات الوقود في المدينة “تعمل يوم وتقف يومًا آخر”، بينما نحن “ننتظر يوم أو يومين على الدور في الطابور حتى لو كانت المحطة مغلقة”.

وأوضح أنه “يبقى سعر المحطة أقل سعرًا من السوق السوداء، حيث يبلغ سعر الـ 20 ليترًا 15 ألف ليرة سورية، بينما في قرى مثل المزرعة بمحيط الوعر بحمص، يبلغ سعره 45 ألف ليرة سورية”.

وخفضت لجنة المحروقات في محافظة دمشق، كمية تعبئة مادة البنزين للسيارات السياحية الخاصة والعامة بنسبة 50 بالمئة.

وبرر رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، أحمد نابلسي، أن هذا الإجراء مؤقت لحين وصول التوريدات النفطية.

وأوضح أنه تم تخفيض تعبئة البنزين لتصبح 20 ليترًا كل سبعة أيام للسيارات السياحية الخاصة، و20 ليترًا كل أربعة أيام للسيارات العامة، و20 ليترًا للسيارات العاملة على الخطوط الخارجية، لبنان الأردن، كل 4 أيام.

وخفضت لجنة المحروقات في محافظة اللاذقية اليوم كميات تعبئة البنزين للسيارات العامة والخاصة بمقدار 50% وذلك بعد قرار مشابه شمل دمشق وطرطوس.

واشار المكتب الاعلامي للمحافظة الى ان كميات التعبئة انخفضت لتصبح 20 ليتراَ كل 7 ايام للسيارات العامة والخاصة. ولفت المكتب الى ان القرار مؤقت لحين وصول التوريدات اللازمة الى المحافظة.

وأمس الاثنين، خفضت لجنة المحروقات في دمشق، كميات البنزين للسيارات الخاصة والعامة بنسبة 50%، وذلك بعد انخفاض طلبات المحروقات الواردة الى المحافظة.

وفي هذا الشأن قال نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أحمد نابلسي في تصريح لوكالة “سانا“، انه تم تخفيض تعبئة البنزين لتصبح 20 ليتراً كل 7 أيام للسيارات السياحية الخاصة، و20 ليتراً كل 4 أيام للسيارات العامة (التاكسي) و20 ليتراً للسيارات العاملة على الخطوط الخارجية لبنان والأردن كل 4 أيام.

كما أوضح أنه سيتم إيقاف تزويد الميكروباصات “السرافيس” بكميات المازوت المخصصة لها كل يوم جمعة حتى إشعار آخر .

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