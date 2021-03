هنية: المقاومة خيار واقعي استطعنا من خلاله أن نحرر أرض غزة والأسرى

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، اليوم السبت، على حق المقاومة الشاملة بكافة أشكالها وووسائلها وأدواتها وفي مقدمتها العسكرية.

وبين إسماعيل هنية أنه لا تنازل عن حق العودة لكل أبناء شعبنا المهجرين.

وقال خلال المؤتمر الطلابي الدولي الثاني”دور الهيئات الطلابية والشبابية في نصرة القضية الفلسطينية ورفض التطبيع”، إن المقاومة خيار واقعي استطعنا من خلاله أن نحرر أرض غزة والأسرى.

وشدد على تمسك الحركة بالمقاومة حتى التحرير وإقامة دولة فلسطين على كامل التراب الفلسطيني، مؤكداً على وجود توافق على شكل المقاومة وكل الخيارات مفتوحة وعلى الطاولة.

وأضاف: “شعبنا يواجه مخططات تصفية القضية سواء بالضم او صفقة القرن والتطبيع وتقسيم الأقصى”.

وتابع: “جادون في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة ومخرجات الامناء العامين، مبيناً أن الانقسام شكل استثنائي من تاريخ الشعب الفلسطيني”.

وأكمل: “التمسك بالثوابت والاستمرار بالمقاومة الشاملة وحماية الوحدة هي ركائز أساسية”.

وأشار إلى أن حركة حماس متمسكة بإعادة بناء منظمة التحرير من بوابة مجلس وطني جديد.

تلقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رسالة خطية من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، تدعو لانهاء الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية عباس،أنه اعطى توجيهاته لأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، بإبلاغ حركة حماس بترحيبه بما جاء في الرسالة. التي نصت على إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخابات ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل.

اضافة الى اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتوالي والترابط.

وقرر عباس دعوة رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر للاجتماع لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون.

قال اسماعيل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن حماس أعادت الاعتبار لمشروع المقاومة.

وقدمت إضافة نوعية وكمية مهمة، وكان لها بصمتها الخاصة في مسيرة المقاومة، واستطاعت أن تخوض المقاومة بكل أشكالها وأنواعها.

وأكد اسماعيل في كلمة له بمناسبة ذكرى انطلاقة حركة حماس الثالثة والثلاثين، أن حماس نجحت من خلال المقاومة أن تبني قاعدة صلبة للمقاومة متمثلة اليوم في غزة، واستطاعت أن تبني نظريات الردع، وأن تقض مضاجع العدو.

وشدد على أن حركة حماس أسهمت إسهاما حقيقيا في المقاومة كخيار استراتيجي، واستطاعت أن تقول لشعبنا ولأمتنا إن خيار المقاومة خيار مثمر لما أنجزه من تحرير الأرض والأسرى وحماية القدس والأقصى، ومواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن حماس استطاعت مع كل أبناء شعبنا وشركائها من فصائل العمل الوطني والإسلامي أن تركز على ثوابت وركائز القضية الفلسطينية، مردفا أن محور تحركنا هي ثوابت الشعب والأمة، الثوابت الدينية والثوابت الوطنية.

وتابع : على هذا الطريق قدمت حماس آلاف الشهداء والأسرى والجرحى والمبعدين، وتحملت الكثير من الأعباء، وتعرضت للكثير من المؤامرات القريبة والبعيدة من أجل أن تتخلى عن ثوابت شعبنا.

وأوضح هنية أن ذكرى الانطلاقة تمر هذا العام في ظل تطورات ومتغيرات كبيرة وهائلة لها تأثير عميق في قضيتنا وعلى مستوى المنطقة العربية والإسلامية، ما يتطلب منا كحركة وكفصائل وكشعب أن ننظر بعمق لهذه المتغيرات، ونستلهم الدرس من هذه الانطلاقة، ونحدد الرؤية والمسار.

ولفت إلى أن انطلاقة حماس هي امتداد لمسيرة شعبنا وكفاحه الطويل، ومقاومته المتواصلة منذ ثورة القسام، فهي وُلدت من رحم هذا الشعب ولهذا الشعب.

وأضاف هذه الانطلاقة جاءت تتويجا للمسار الخاص بالحركة الإسلامية على أرض فلسطين، حيث انتقلت من مرحلة الإعداد والبناء لجيل التحرير إلى مرحلة المواجهة المفتوحة والمتصاعدة ضد الاحتلال الذي يغتصب الأرض والمقدسات.

وأكد رئيس المكتب السياسي أن حركة حماس استطاعت بناء شراكة حقيقية مع الأمة من خلال استراتيجية الانفتاح على كل مكونات الأمة، حيث أعادت الاعتبار للعمق العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية، كما استطاعت أن تمد شبكة العلاقات مع جميع مكونات الأمة وأحرار العالم.

وأكد هنية أن حماس ستعمل في المرحلة المقبلة على أربعة محاور، أولها تفعيل المقاومة وتطويرها في كل الساحات حتى نرغم العدو الصهيوني على الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، وأما المحور الثاني هو المقاومة الشاملة بكل أشكالها وبكل مستوياتها الشعبية والمسلحة.

