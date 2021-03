الإمارات تدين استهداف الحوثيين للمملكة العربية السعودية بطائرتين مفخختين

أبدت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرتين مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف العربي.

حيث أكدت دولة الامارات المتحدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي .أن استمرار هذه الهجمات الارهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، الثلاثاء.

كما حثت وزارة الخارجية المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة لمليشيات الحوثي الارهابية .التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، العربية السعودية وكذا إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

مؤكدة على أن استمرار هذه الهجمات الارهابية في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا ,.ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي الوقت ذاته جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية،. والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها. و دعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

