الرئيس السوري يوضح أسباب انهيار العملة السورية

بعد تعافيه، تحدث الرئيس السوري بشار الأسد أمام مجلس الوزراء عن أسباب انهيار الليرة السورية وارتفاع سعر الصرف أمام العملات الأجنبية.

وصرح الرئيس السوري بشار الأسد خلال الاجتماع أن: “انهيار العملة السورية معركة تدار من الخارج، وتستلزم وقوف المواطنين مع الدولة”.

وقال الأسد أن”ارتفاعات الأسعار في غضون ساعات غير المنطقية ولا مبرر لها ويجب التعامل معها على أنها معركة”.

وأضاف: “إذا لم يقف المواطن إلى جانب مؤسسات الدولة في هذه الحرب ستخسر المؤسسات”. وأكد الرئيس السوري على أهمية توعية المواطن في هذه المرحلة.

وأردف: “أدوات العدو أصبحت واضحة لنا ومن خلال وضوحها ومعرفة الآليات التي استخدمت قمنا باستخدام آليات معاكسة. يجب توعية المواطنين على أن ما يحصل الآن بالنسبة لسعر الصرف لا يقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستقرار البلد”، وذلك حسب روسيا اليوم.

ترأس الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الوزراء، في أول ظهور له بعد شفائه من فيروس “كورونا” المستجد.

وشاركت رئاسة الجمهورية العربية السورية اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي صورا للأسد خلال ترؤسه الاجتماع.

وغرد الحساب مع الصور: “الرئيس الأسد يترأس اجتماعا في أول ظهور لمجلس الوزراء قبل قليل”.

وأ​علنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، “انتهاء الحجر الصحي للرئيس بشار الأسد، وعقيلته السيدة أسماء الأسد بعد زوال أعراض كوفيد 19”.

ونشرت الرئاسة السورية بيانا، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن “الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد يعودان بدءًا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد -19 وظهور القيم السلبية لمسحة الـ “بي سي آر” التي تم إجراؤها لهما”.

وكانت الرئاسة السورية، أعلنت، في 8 مارس/ آذار الماضي، إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن “حالتهما مستقرة وسيتابعان عملهما خلال فترة الحجر الصحي المنزلي التي تستمر لأسبوعين أو ثلاثة”.

وكان قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي، قد وجه رسالة إلى الرئيس بشار الأسد، للاطمئنان على صحته وتمنى الشفاء العاجل له

