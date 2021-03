دمشق ترفع أجور سيارات نقل الركاب (التاكسي)

رفعت محافظة دمشق اليوم الثلاثاء، أجور سيارات نقل الركاب العمومية أو ما تعرف بـ(التاكسي)، لتصبح تسعيرة الكيلو ميتر الواحد بـ 230 ليرة سورية.

حيث وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق في جلسته اليوم الثلاثاء على تعديل أجور نقل الركاب بسيارات الأجرة العمومي (التكاسي) ضمن المحافظة.

وقال مازن الدباس عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في دمشق، في تصريحات نقلتها “سانا”، إن “قرار تحديد أجرة النقل بسيارات الأجرة ضمن دمشق حدد تسعيرة الكيلومتر الواحد بـ 230 ليرة والساعة الزمنية للانتظار بـ 4000 ليرة وقيمة الانطلاقة الأولى بـ 150 ليرة وكل قفزة عداد بـ 50 ليرة”.

وبيّن الدباس، أن “المبلغ الواجب على الراكب دفعه حاليا هو ضعف التأشيرة الظاهرة على شاشة العداد لحين تعديل العدادات من قبل فرع دمشق في الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات السورية ‏للشبكات”، مشيراً إلى “تكليف مديرية هندسة المرور والنقل بطباعة اللصاقات وتوزيعها على سيارات الأجرة مقابل مبلغ 500 ليرة للصاقة الواحدة”.

كما نوّه عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق إلى أن “قرار التعديل جاء بعد تعديل تعرفة سعر ليتر البنزين والأخذ بالحسبان ارتفاع أجور الصيانة وقطع الغيار بشكل يتناسب مع تمكين أصحاب السيارات من العمل وتأمين الخدمة للمواطنين”.

يذكر أن تعرفة أجور التكاسي المحددة أعلاه، هي مجرد حبر على ورق كما يراها السوريون حيث معظم سائقي التكاسي لا يتقيدون بالتعرفة الرسمية ويضعون أسعار مرتفعة لا تتناسب مع دخل المواطن إطلاقاً.

يأتي هذا القرار، بعد تخفيض لجنة المحروقات في دمشق، أمس، كميات البنزين للسيارات الخاصة والعامة بنسبة 50%، وذلك بعد انخفاض طلبات المحروقات الواردة الى المحافظة.

وفي هذا الشأن قال نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أحمد نابلسي في تصريح لوكالة “سانا“، انه تم تخفيض تعبئة البنزين لتصبح 20 ليتراً كل 7 أيام للسيارات السياحية الخاصة، و20 ليتراً كل 4 أيام للسيارات العامة (التاكسي) و20 ليتراً للسيارات العاملة على الخطوط الخارجية لبنان والأردن كل 4 أيام.

كما أوضح أنه سيتم إيقاف تزويد الميكروباصات “السرافيس” بكميات المازوت المخصصة لها كل يوم جمعة حتى إشعار آخر .

وبعد قرار لجنة المحروقات في محافظة دمشق أمس الإثنين، القاضي بتخفيض كميات التعبأة لمادة البنزين للسيارات السياحية الخاصة والعامة بنسبة 5%، شهد شوارع دمشق اليوم الثلاثاء انحسار للحركة إلى حد كبير.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، انحسار الحركة في شوارع العاصمة دمشق إلى حد كبير، إثر تصاعد الأزمة و”طوابير” الانتظار على محطات الوقود.

وازدادت أزمة الوقود في كافة المحافظات السورية نتيجة تخفيض كميات الوقود المقدمة يوميًا للمحافظات السورية الخاضعة لسلطة النظام، وسط استياء شعبي كبير حيال ذلك.

