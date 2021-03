هالاند يحسم مستقبله ويرغب في الانتقال إلى ريال مدريد

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، حدد وجهته في الموسم المقبل.

وتألق هالاند بشكل لافت للنظر هذا الموسم مع دورتموند، وأصبح هدفًا لعمالقة أوروبا في الصيف المقبل.

وبحسب برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، فإن هالاند يرغب في الانتقال لريال مدريد في يونيو المقبل، حسبما أوضح (كووورة العربي).

ومن المعروف، أن عقد اللاعب يحتوي على شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو، لكن لن يتم تفعيله قبل صيف 2022.

وبالتالي، إذا أراد ريال مدريد تحقيق رغبة هالاند وحسم الصفقة هذا الصيف، فعليه أن يلبي طلبات دورتموند.

ويرتبط فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بعلاقة وطيدة مع مسؤولي دورتموند، وهو ما قد يسهل من حسم الصفقة.

ورغم الأزمة المالية التي تمر بها أندية العالم، إلا أن ريال مدريد يطمح للتعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان دفعة واحدة.

ريال لم ينفق على ضم لاعبين جدد طوال هذا الموسم، بسبب أزمة كورونا وغياب الجماهير عن الملاعب طوال الفترة الماضية.

ولذلك قرر فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني، الدخول بكامل قوته في الميركاتو القادم لتعزيز فريق المدرب زين الدين زيدان وضم الثنائي هالاند ومبابي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الفرنسي يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم لمعرفة قرار مبابي، وإذا لم يجدد سيضطر لبيعه في حالة وصول العرض المناسب.

وأما بالنسبة لهالاند فالأمور تعتبر أكثر تعقيدًا، بوجود منافسة شرسة من عمالقة أوروبا على ضمه، وارتباطه بعقد مع دورتموند حتى 2024.

شبكة “ESPN” الأمريكية كشفت مؤخرًا عن أنباء صادمة لكل المهتمين بضم هالاند، بعدما أكدت أن دورتموند يريد 180 مليون يورو مقابل التخلي عنه.

وعلى الجانب الآخر سيحتاج ريال لتوفير الأموال من أجل ضم الثنائي، وهدفه الأول سيكون توفير بعض الرواتب مثل جاريث بيل الذي يصل أجره السنوي إلى 15 مليون يورو.

إيسكو كذلك سيأتي على رأس الراحلين، وربما المدافع البرازيلي مارسيلو بسبب تقلص دوره، وكذلك رافاييل فاران الذي لم يجدد عقده الذي ينتهي في 2022 حتى الآن.

ومن ضمن المبيعات المحتملة، قد يرحل أيضًا إيدين هازارد أو فينيسيوس جونيور، رغم عدم وجود أي أنباء قوية عن التخلي عنهما، لكن التضحية بأي منهما واردة من أجل تحقيق حلم مبابي وهازارد.

