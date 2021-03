العراق تتسلم رفات جندي فقد في الكويت منذ ثلاثة عقود

سلمت دولة الكويت اليوم، دولة العراق رفات جندي عراقي قد فقد خلال غزو نظام صدام حسين للكويت في عام 1990، عثر عليه في جزيرة بوبيان.

وصرحت وزارة خارجية العراق أن: “وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف قحطان الجنابي وقع صباح اليوم محضر تسلم رفات جندي عراقي كان قد عثر عليه في جزيرة بوبيان في وقت سابق”.

وقالت : “المحضر وقعه من الجانب الكويتي، رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين، ربيع العدساني، وبحضور السفير العراقي وعدد من موظفي السفارة، حيث جرت مراسم تسلم الرفات في مطار الكويت الدولي، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وستنقل الرفات بطائرة عسكرية إلى العراق”، وذلك حسب ما ورد في وكالة روسيا اليوم.

وفي الشأن العراقي، بعد تأجيل القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن بسبب الظروف الصعبة التي مرَّت بها مصر، تقرر اليوم عقد اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة العراقية بغداد.

المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، كشف عن استقبال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم، كلاً من نظيريه الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري، لعقد الاجتماع الثلاثي تمهيداً لاجتماع رؤساء الدول.

إذ قال الصحاف: “آلية التنسيق الثلاثي بين القاهرة وبغداد وعمان ستكون على مستوى وزراء الخارجية وستمهد لاجتماع الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي”.

وأوضح الصحاف بحسب سبوتنيك عن الأهداف التي ترمي إليها الدول الثلاث من الاجتماع الثلاثي لمواكبة مشروع المشرق الجديد وآلية التنسيق الثلاثي، قائلا إن: “مشروع المشرق الجديد يهدف لإعادة موضعة دور العراق ضمن نسق التفاعلات “الإقليمية والدولية في إطار وعي المصالح الوطنية السيادية العراقية.

وعلَّق نائب رئيس تحرير “الأهرام” العزب الطيب طاهر، على مشروع المشرق الجديد قائلاً: “إن الاجتماعات التي تجري بين الدول الثلاث استعدادا للقمة المنتظرة، تشير إلى أنه يجري التحضير لمشروعات الاتفاقيات وتوحيد الرؤي حول العديد من القضايا خاصة فيما يتعلق بالمشرق الجديد والذي يهدف لبناء منظومة تنموية وتكاملية بين الدول الثلاث من خلال توظيف إمكاناتها”.

