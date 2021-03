السودان.. وزير الصحة يشكو من ضعف الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل

شكا وزير الصحة السوداني الدكتور عمر النجيب اليوم الثلاثاء من ضعف الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل، مشيرًا للجهد الذي تبذله لجنة الطوارئ لزيادته بعدد من المستشفيات.

وشدد النجيب على ضرورة اتخاذ الاحترازات الصحية لجائحة كورونا، بلبس الكمامات وفرضها بواسطة القانون، فضلا عن التباعد الاجتماعي، وأشار لتسجيل ٨٥ حالة إصابة و10 حالات وفاة في ٢٩ مارس، حسبما أفاد (أخبار السودان).

وقال وزير الصحة إن الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل ضعيفة وأن لجنة الطوارئ تبذل جهودًا لزيادتها بعدد من المستشفيات، ودعا الي تخفيض عدد العاملين بالمؤسسات خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما دعا المؤسسات إلى توفير كمامات لمنسوبيها، مشيرًا لجهود الوزارة في تقديم المساعدة فيما يتعلق بتوفير الكمامات، ونوه إلى أن إغلاق المدارس خيار لا يمكن اتخاذه لضيق العام الدراسي، مع ضرورة توفير كمامات للتلاميذ.

وأوضح دكتور عمر النجيب أن اللقاح أحد الأسلحة الرئيسية في مكافحة جائحة كورونا، لافتًا إلى أن العدد حتى الآن ضعيف، وقال “استلمنا مجموعتين منه وحددنا الفئات المستهدفة من كوادر صحية وكبار السن والعاملين في المطار وكل المداخل والمعلمين”.

وأضاف الوزير أن تقرير الأسبوع الماضي أشار إلى ٢٢٩ حالة تراكمية مما حدا بلجنة الطوارئ العليا للمتابعة والنظر في تلك الأرقام، وأبان أن الوصول لهذه الأرقام يتم بواسطة الفحص لأشخاص ظهرت عليهم أعراض أو مسافرين.

في الأثناء أفادت مصادر طبية في السودان، عن امتلاء مراكز عزل كورونا في الخرطوم، فضلاً عن انعدام الأكسجين.

وذكرت مصادر فضلت عدم ذكر إسمها، أن مركز عزل مستشفى الخرطوم امتلأ، لا سيما عدم توفر الأكسجين، مؤكدة وجود 60 حالة مصابة بالفيروس المستجد، وفقاً لـ”الراكوبة نيوز”.

وبالأمس شرعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم البدء في حملات التطعيم بلقاح كورونا بالمراكز الصحية بالمحليات.

وتستهدف صحة الخرطوم الكوادر الصحية والمواطنين الذين يفوق عمرهم الـ45 سنه، بالإضافة لأصحاب الأمراض المزمنة، بحسب “الحراك السياسي”.

هذا وقد حددت وزارة الصحة من خلال بيان لها، مراكز التطعيم بالولاية، لافته إلى أن التطعيم يبدأ الساعة الثامنة صباحاً في المراكز الآتية:

محليه جبل اولياء، مركز بشائر، مركز التركي، مركز صحي التريعة، محلية الخرطوم، مركز صحي القوز، ومركز صحي، الزهور، ومركز صحي عمر بن الخطاب، ومجمع فتح الرحمن البشير.

The post السودان.. وزير الصحة يشكو من ضعف الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ