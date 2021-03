السيسي يعلن عن افتتاح مرافئ بحرية جديدة خلال شهرين

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لقناة السويس عن افتتاح ميناء برنيس وميناء جرجوب خلال الشهرين القادمين.

وكشف السيسي أن ميناء برنيس يقع مقابل مدينة جدة السعودية على البحر الأحمر، أما ميناء جرجوب يقع على البحر المتوسط ويبعد عن الحدود الليبية 200 كيلومتر. بحسب اليوم السابع.

كما كشف السيسي عن خطة تطوير ميناء السخنة، وسيتم الانتهاء منه خلال عامين ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر، بالإضافة إلى ميناء شرق بورسعيد، الذى تم افتتاحه من قبل.

بالإضافة الى تطوير ميناء دمياط والإسكندرية وأبو قير، لتصبح مجموعة موانئ تعمل بأنظمة ومستويات متقدمة.

وأكمل الرئيس: “ميناء أبو قير سيكون من أكبر الموانئ حتى غاطس 22 متر”، والقطار السريع ممكن يتحرك من السخنة إلى العلمين أو الإسكندرية أو جرجوب خلال 3 ساعات بسرعة تصل إلى 250 كيلو.. وربطنا المتوسط بالأحمر بشبكة موانئ وشبكة سكة حديد متقدمة”.

وفي سؤاله عن توسعة قناة السويس عقب حادثة السفينة الجانحة قال السيسي: إن مسألة توسعة الجانب الجنوبى للقناة متروك للفنيين من أجل إعادة دراسته مرة أخرى.

وخلال زيارته اليوم لقناة السويس، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة، وهي عقدة الوصل بين الشرق والغرب.

وأشار السيسي عقب النجاح في تعويم السفينة الجانحة، والأحاديث التي ترددت عن إيجاد بدائل للقناة: “قناة السويس ترسخت فى أذهان التجارة العالمية.. فى ظل الكلام اللى بيتقال عن بدائل.. لا ده مرفق عالمى.. 13 % من حجم التجارة ينقل من عندكم.. رب ضارة نافعة.. قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة”. بحسب اليوم السابع.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقده مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية: “الأزمة أكدت على حاجة مكنتش أتمنى أنها تحصل.. لكن الأقدار بتعمل أفعالها.. وشاورت وأكدت ونبهت على الدور الكبير والأهمية الكبيرة لواقع بقاله 150 سنة”.

وردا على سؤال حول التحقيق في الحادث قال : دعونا لا نقفز على الأحداث فيما يخص التحقيقات وما إلى ذلك، هذا الأمر بتركه لهيئة قناة السويس ولن اتدخل فيه.. لكن كل الأسئلة المحيطة بالحادث ستكون محل تحقيق متعمق من الفنيين للوصول إلى أسباب الحادث.. لأنه موضوع فنى وقانوني مش عاوز أتدخل فيه”.

وأكد الرئيس المصري أنه كان يتابع تطورات السفينة الجانحة في قناة السويس بشكل كامل، قائلا: “كنت متابع الموضوع مع الفريق أسامة ربيع في توقيتات تستغربوها جدا.. كان فيه تواصل الساعة 4 الصبح.. وكنت مطمئن أن كل الأمور هتعدى على خير”.

وفي نهاية حديثه جدد السيسى، شكره للشعب المصرى بعد موقفه من التعامل مع أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، قائلا: “الحقيقة.. المصريون صابرون وصامتون.. وخايفين على بلدهم.. وطالما المصريين خائفين على بلدهم لازم يتأكدوا أن ربنا سوف يحافظ على بلدهم”.

The post السيسي يعلن عن افتتاح مرافئ بحرية جديدة خلال شهرين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ