السودان: ملء سد النهضة سيؤثر على إنتاج الكهرباء

حذرت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، من تأثير توقيت المرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة على إنتاج الكهرباء في البلاد.

وأوضح وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد للمبعوث الأمريكي الخاص إلى البلاد دونالد بوث، أن “توقيت المرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة من يونيو إلى أغسطس سيؤدي لانخفاض منسوب المياه لأدنى مستوى مما يؤثر على محطات التوليد المائي وإنتاج الطاقة الكهربائية بالسودان”.

ووصل المبعوث الأمريكي إلى السودان، الإثنين، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام‎، والتقى وزير النفط السوداني بحضور مبعوث الاتحاد الأوربي بالسودان فان دل دوول.

وتناول اللقاء عددا من “القضايا المهمة في السودان، على رأسها توقيت المرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على منسوب مياه النيل على محطات إنتاج الكهرباء” وفق بيان لوزارة الطاقة.

وأشار الوزير السوداني إلى “أهمية الوصول إلى اتفاق بين كل الأطراف قبل أن تقرر إثيوبيا ملء السد من طرف واحد”، حسبما أفاد موقع (الجزيرة مباشر).

من جهته، قال وكيل قطاع الكهرباء بالسودان، خيري عبد الرحمن إن الوقت المناسب للسودان للملء الثاني للسد ينبغي أن يكون ابتداء من شهر سبتمبر.

وأضاف “في حالة إثيوبيا قررت التنفيذ في التوقيت التي ذكرته دون اتفاق بين البلدين فإن ذلك سيضاعف من حجم المعاناة في قطاع الكهرباء بالسودان بسبب انخفاض منسوب المياه”.

في الأثناء، قال دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، أن إثيوبيا أبلغت المبعوث الأميركي لدولة السودان “دونالث بوث”، بأنها ماضية في عملية الملء الثاني لسد النهضة.

وأوضح مفتي خلال مؤتمر صحفي، أن وزير خارجية إثيوبيا، دمقي مكونين، أجرى محادثات وصفها بالناجحة مع المبعوث البريطاني للسودان، بحسب “سكاي نيوز”.

حيث أنها تناولت فرص مساهمة الولايات المتحدة في الدفع بعملية التفاوض حول سد النهضة.

هذا وقد أوضح مكونين للمبعوث الأميركي بأن بلاده في حاجة للاستفادة من مواردها للتنمية، كما أوضح له أن أكثر من 60 في المئة من الإثيوبيين محرومين من الكهرباء.

وبحسب حديث مفتي فإن مكونين أكد بدونالث بوث، التزام إثيوبيا بالقوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة، وعدم إلحاق الضرر بدول المصب.

فيما شدد مفتي على حد قوله “حل الخلافات يجب أن يكون بالمفاوضات، وأي تغيير في آليات المفاوضات يجب أن يكون حسب إعلان المبادئ”.

