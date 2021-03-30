وزير الصحة السوداني: لا يوجد اتجاه لإغلاق المدارس

قال وزير الصحة السوداني، عمر النجيب، أنه لا يوجد أي اتجاه لإغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا.

وأوضح وزير الصحة السوداني أنهم سيكتفون بالاشتراطات الصحية والاحترازات المتبعة في للحد من الوباء، وفقاً لـ”الانتباهه أون لاين”.

لافتاً إلى أن وزير التربية والتعليم حذر في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، من أن الإغلاق لمدة أسبوع واحد يعني إنهاء العام الدراسي.

وأشار النجيب من خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم اليوم بوكالة السودان للأنباء “سونا”، بأن الجائحة ستستمر لسنوات، ولا بد من مجابهتها بالوعي وتناول اللقاحات، ولبس الكمامة، فضلاً التباعد الاجتماعي.

وأوضح دكتور عمر النجيب أن اللقاح أحد الأسلحة الرئيسية في مكافحة جائحة كورونا، لافتًا إلى أن العدد حتى الآن ضعيف، وقال “استلمنا مجموعتين منه وحددنا الفئات المستهدفة من كوادر صحية وكبار السن والعاملين في المطار وكل المداخل والمعلمين”.

وكانت منصة مجابهة كورونا في السودان قد أصدرت بياناً اليوم عبرت من خلاله عن بالغ قلقها بسبب انتشار وباء كورونا في جميع أرجاء البلاد.

وجاء في البيان أن وسائل التواصل تضج برسائل البحث عن سرير في المستشفيات، فضلاً عن البحث عن دواء، هذا وقد نوه البيان إلى أن حالات الوفاة في تزايد مستمر، وفقاً لـ “اليوم التالي”.

كما طالب البيان بإلزام الجميع بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وإغلاق المدارس والجامعات، الصالات، المساجد، بالإضافة للمطاعم ومنع التجمعات.

فضلاً عن المطالبة بضرورة إغلاق المؤسسات الحكومية والخاصة جزئياً، لا سيما الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتعقيم.

هذا وقد دعت المنصة وزير الصحة السوداني للظهور بشكل يومي في الإعلام لنشر المعلومات ورفع مستوى الوعي.

إلى جانب المطالبة بدعم وتأهيل جميع المرافق الصحية في البلاد.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية في السودان، عن امتلاء مراكز عزل كورونا في الخرطوم، فضلاً عن انعدام الأكسجين.

وذكرت مصادر فضلت عدم ذكر إسمها، أن مركز عزل مستشفى الخرطوم امتلأ، لا سيما عدم توفر الأكسجين، مؤكدة وجود 60 حالة مصابة بالفيروس المستجد، وفقاً لـ”الراكوبة نيوز”.

وبالأمس شرعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم البدء في حملات التطعيم بلقاح كورونا بالمراكز الصحية بالمحليات.

وتستهدف صحة الخرطوم الكوادر الصحية والمواطنين الذين يفوق عمرهم الـ45 سنه، بالإضافة لأصحاب الأمراض المزمنة، بحسب “الحراك السياسي”.

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