استكمالاً للقضية العالقة، سيمثل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال المدريد (الحكومة) أمام المحكمة في فرنسا في 20 أكتوبر المقبل.

ويتهم نجم ريال مدريد بقضية “التواطؤ بمحاولة الابتزاز” بشريط جنسي عام 2015، لزميله السابق ماتيو فالبوينا.

هذا وأكد ذلك مكتب المدعي العام في مدينة فيرساي وكالة فرانس برس، وبحسب المكتب سيواجه كريم بنزيما عقوبة سجن تصل إلى 5 سنوات، وغرامة قدرها 75 ألف يورو في حال ثبوت الاتهام.

وقد اعترف بنزيما سابقاً بتدخله بالموضوع بناءاً على طلب أحد المبتزين الذين يملكون فيديو يحمل محتوى جنسي لماتيو فالبوينا، وذلك بحسب سكاي نيوز.

وفي وقت سابق،تم كشف الأسباب التي أدت إلى إبعاد كريم بنزيما عن المنتخب الفرنسي طوال السنوات الماضية، على الرغم من توهج اللاعب مع فريق ريال مدريد.

وقال المتحدث الإعلامي للمنتخب الفرنسي السابق إن اتخاذ قرار استبعاد بنزيما عن المشاركة مع الديوك كان من ضمنه أسباب عنصرية.

ونقل موقع (جول العربي) حديث فيليب تورنون، المتحدث السابق للمنتخب الفرنسي مع قناة “RTL” التي قال فيها إن المدرب ديشان غضب كثيرًا لما حدث.

وأضاف أن هنالك قواعد في كرة القدم يعتبرها ديشان خطًا أحمر وهو ما تم تخطيه في قضية بنزيما.

ومضى في القول: “كانتونا لعب دوراً أيضاً، بنزيما قال إن العنصرية لعبت دوراً في قرار استبعاده عن المنتخب الفرنسي وهذا لن ينساه ديشان، كان بالنسبة له قول ذلك لا يحتمل”.

وكان كريم بنزيما قد صرح في العام 2016 لوسائل الإعلام الإسبانية، بأن استبعاده عن بطولة كأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الفرنسي نتيجة أسباب لها لعلاقة بالعنصرية.

المرشح الرئاسي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ميشيل مولين، قد أكد في وقت سابق أنه إذا فاز في الانتخابات سيجبر المدرب ديديه ديشان على إعادة كريم بنزيما مرة أخرة لصفوف المنتخب الفرنسي إذا كان جاهزًا.

وكانت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية والفرنسية طالبت المسؤولين في اتحاد الكرة بإيضاح الأسباب وراء استبعاد نجم ريال مدريد عن المنتخب الفرنسي.

إلى ذلك، عادت مرة أخرى القضية الموجهة لكريم بنزيما إلى الأضواء مجدداً، وفي الإطار أكد مواطنه ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان عن دعمه الكامل ومساندته له.

The post كريم بنزيما أمام المحكمة الفرنسية في قضية “ابتزاز جنسي” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ