البحرين تُنشئ أول بعثة دبلوماسية لها لدى إسرائيل

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم، مرسوما، بتعيين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، إن الملك أصدر مرسوما، بإنشاء بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، وعلى وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية”.

وبذلك يكون الجلاهمة أول سفير بحريني لدى إسرائيل، يذكر أن الجلاهمة شغل منصب نائب رئيس بعثة سفارة مملكة البحرين في واشنطن ثم تولى منصب رئيس المشاريع والعقارات في وزارة الخارجية.

وفي فبراير الماضي، قام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاعلان على أنه تلقى دعوة لزيارة المنامة وجهها إليه ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال اتصال هاتفي دار بين الطرفين .

وصرح المكتب ، في بيان له، أن ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اتصال هاتفي “أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني”، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وخلال الاتصال تم التأكيد على “أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات بشأن النووي الإيراني على أن تشمل مواضيع أوسع بما لذلك من دور هام في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة”، وفقا للوكالة.

وتم بحث فرص الاستثمار المشترك في المجال الطبي بما يسهم في رفد وتطوير القطاع الصحي في البلدين، كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال ولي عهد البحرين إنه “معني بالنظر في إمكانية انضمام البحرين إلى الاستثمار في مصنع اللقاحات الذي من المخطط إقامته في إسرائيل بمشاركة دول أخرى”.

وكان من المقرر أيضا أن يزور نتنياهو دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قبل اشهر ولكنه أرجأ الزيارة بسبب إغلاقات كورونا في إسرائيل.

وأبلغ نتانياهو الأمير سلمان بنقل تحياته إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكرر ولي العهد البحريني دعوته إلى رئيس الوزراء لزيارة البحرين، وتم الاتفاق على أن نتانياهو سيزور المملكة في أول فرصة وفقا لوضع تفشي كورونا.

