ضبط طائرتي تجسس بحوزة ركاب بمطار القاهرة الدولي

القاهرة 30 مارس 2021 (وال) -ضبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي اليوم، محاولتي تهريب طائرتي تجسس مع راكبين قادمين من الخارج، حاولا تضليل الجمارك وإدخالهما إلى البلاد في حقائبهما.

وجرت المحاولة الأولى، أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين على متن رحلة طيران الاتحاد القادمة من أبو ظبي، وتم ضبط “طائرة تجسس” داخل حقيبة راكب مصري قادم على الرحلة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وتحرير محضر.

أما المحاولة الثانية، كانت أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين على متن رحلة طيران الإمارات من مدينة دبي، ووجد رجال الجمارك “طائرة تجسس” مع راكب إيطالي الجنسية، أثناء تفتيش حقائبه، تم حجزها واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة. (وال القاهرة) س خ.

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