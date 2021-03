العراق يطالب بمعالجة أوضاع العائلات بمخيم الهول في سوريا

طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، بمعالجة الوضع الإنساني للعائلات في مخيم الهول شمال شرق سوريا.

جاءت مطالبة وزير الخارجيّة فؤاد حسين في كلمة العراق بالاجتماع الوزاريِّ للتحالف الدوليِّ لهزيمة “داعش”، حيث قال: “نؤكد أهمّية تعزيز العمل وتوحيد الجُهُود الدوليّة لإيجاد حلٍّ سياسيّ للأزمة في سوريا”.

ودعا حسين إلى “معالجة الوضع الإنسانيّ للعائلات في مُخيَّم الهول في سوريا ومنع تنظيم داعش من اختراق مُخيّمات النازحين”، مؤكداً “موقف حكومة وشعب العراق في الاستمرار في محاربة تنظيم داعش الإرهابيّ والقضاء عليه عسكرياً وفكرياً”.

وفي السياق، حذرت بعض المصادر من النشاطات الإرهابية لتنظيم داعش في مخيم الهول السوري ، مبينةً خطورته على العراق و بلاد المنطقة كافةً .

حيث نقلت وكالة المعلومة عن أحد النواب تصريحه الذي قال فبه : ” منذ اشهر طويلة نحذر من خطورة مخيم الهول السوري على أمن و استقرار المجتمع العراقي ” .

و أوضح النائب ” إمكانية ان يتحول الى بوابة شر تهدد الامن والاستقرار الداخلي خاصة وانه قريب من الشريط الحدودي وهناك معلومات عن تكرار ملف تسلل الارهابين بين فترة و أخرى “.

و أكد أن مخيم الهول ” تحول الى مدرسة لنشر الفكر المتطرف في ظل وجود الاف من قادة الإرهاب وعوائلهم من جنسيات مختلف “.

كما دعا النائب الحكومة العراقية للوقوف في وجه ما يحدث داخل المخيم ، مبيناً أن” كل دول منطقة الشرق الأوسط لن تسلم من شر ما يخطط له في المخيم السوري “.

وأمس الاثنين، أطلقت قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، حملة أمنية في مخيم الهول بالتعاون مع تنظيم “قسد” ووحدات حماية الشعب وذلك بهدف القضاء على داعش.

وأعلن عن الحملة كل من الناطق باسم “الأسايش” علي الحسن، و الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية “قسد” كينو كبرئيل، والناطق باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود.

وصرح الحسن خلال مؤتمر صحفي أطلق من المخيم : “بمؤازرة من “قسد” أطلقت اليوم حملة أمنية وإنسانية ضمن المخيم الهول بهدف إنهاء تأثير داعش ضمنه وإنقاذ المخيم وسكانه من بلاء داعش”.

وأضاف : “المخيم تحول إلى بؤرة لتنظيم داعش، ترتكب فيه جميع أشكال الإرهاب، حيث يتعرض المدنيون فيه للقتل والاستهداف بشكل شبه يومي”، وذلك حسب روسيا اليوم.

