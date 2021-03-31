مجلس الأمن والدفاع السوداني يقرر إيقاف عمليات التجنيد للحركات المسلحة وسحب المسلحين

قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني إيقاف عمليات التجنيد والاستيعاب السياسي الذي تنفذه الحركات المسلحة في المدن، وأمر هذه الحركات بإنهاء الوجود المسلح في العاصمة الخرطوم. جاء هذا القرار عقب اجتماع اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع (السلطة الأعلى في البلاد) بالقصر الرئاسي، برئاسة رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين.

قرارات مجلس الأمن والدفاع:

قال مجلس السيادة السوداني في بيان له، إن “اللجنة قررت إيقاف التجنيد والاستيعاب السياسي الذي تقوم به حركات الكفاح المسلح بمدن السودان المختلفة إلى حين اكتمال تنفيذ بند الترتيبات الأمنية”. وأشار إلى أن اللجنة الفنية طالبت بـ”الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق جوبا للسلام”.

وأضاف أن “اللجنة قررت إفراغ العاصمة والمدن الرئيسية من مظاهر الوجود المسلح”. ولفت إلى أن اللجنة طالبت لجان الأمن بالولايات بحسم التفلتات الخارجة عن القانون عبر التنسيق بين جميع الأجهزة.

وبحث الاجتماع أسباب الخلل الأمني في البلاد، كما استعرض الموقف الجنائي للجرائم التي ارتكبت.

وجود المقاتلين في المدن:

ويوجد في العاصمة الخرطوم ومدن دارفور الكبير الآلاف من مقاتلي تنظيمات “الجبهة الثورية” بكامل تسليحهم وعتادهم العسكري الخفيف والمتوسط والثقيل.

ويقول قادة بعض التنظيمات إن وجود المقاتلين في المدن كان برعاية الجيش والحكومة في إطار الترتيبات الأمنية.

وبموجب اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية وتنظيمات “الجبهة الثورية”، كان يفترض بدء تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية بعد شهرين من توقيع الاتفاق الذي أبرم في 3 أكتوبر 2020.

وقف التجنيد:

من جهة أخرى،وجه عضو مجلس السيادة الهادي إدريس الجهات الأمنية في الولاية الشمالية، بإلقاء القبض ومحاكمة أي شخص يقوم بتجنيد المواطنين باسم حركات الكفاح المسلح.

وقال خلال ترؤسه الإجتماع المشترك لحكومة ولجنة أمن الولاية في دنقلا، أمس، إن الحركات التي وقعت على اتفاق جوبا للسلام بدأت إجراءات الترتيبات الأمنية لتكوين جيش وطني موحد، كما أنها لم تسع إطلاقاً إلى تجنيد أي شخص.

إلى ذلك، أقرت حكومة ولاية شمال دارفور بتجدد التفلتات الأمنية في الفاشر.

ودعا الامين العام لحكومة الولاية حافظ بخيت إلى الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وتسليم قوات حماية المدنيين مهامها فوراً لحسم هذه التفلتات