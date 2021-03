دمشق .. مقتل شخص و إصابة 7 آخرين في حادثة انفجار قنبلة يدوية

أكدت وزارة الداخلية في سوريا أنها سجلت مساء أمس الثلاثاء حادثة انفجار قنبلة يدوية ضمن أحد الأسواق الشعبية في محلة ركن الدين في العاصمة دمشق .

حيث نشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك ما يلي : “انفجار قنبلة كانت بحوزة المدعو ( قصي عيسى ) أثناء تواجده في الشارع بمحلة ركن الدين في دمشق ما أدى إلى وفاته وإصابة سبعة أشخاص كانوا متواجدين بالمنطقة ” .

و أوضحت أن الإصابات الكلية المسجلة هي 7 إصابات تم إسعافها على الفور بينما لم تستطع الفرق الطبية إسعاف (قصي عيسى) الذي كان قد فقد حياته فورياً .

و أشارت إلى أن دوريات الأمن في منطقة ركن الدين حضرت و بدأت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة .

سوريا.. تشكيل قضاء عشائري لفصل قضايا الثأر والسرقة في الحسكة

اتفق ممثلون عن قبائل وعشائر عربية وكردية وأيزيدية وسريانية وأشورية تشكيل قضاء عشائري لمتابعة وضبط قضايا السرقة والثأر والسلب وقطع الطرق بالسلاح وتجاوز الخلافات ذات الطابع العشائري بين ابناء المنطقة المتنوعة القوميات والطوائف والتي تضر بمصلحة ابناء الجزيرة السورية.

حيث وقع ممثلون عن 18 عشيرة سورية الثلاثاء على مضبطة عشائرية احتوت على ثلاثة بنود اتفقوا على الالتزام بها تخص قضايا القتل والسرقة وعادات العزاء.

وقد نجحت هيئة الأعيان بعقد الصلح بين عشيرتين عربيتين عن نزاع عشائري دام لعشرات السنين بين عشيرتي الجحيش والعلي من الجبور بالحسكة.

وقالت هيئة الاعيان على صفحتها الخاصة على الفيس بوك إن الصلح عقد بمنزل الشيخ فواز الزوبع الملحم عضو هيئة الاعيان في الحسكة ووجهاء وشيوخ الحسكة.

وتحدث حكم خلو عضو هيئة الاعيان لشمال شرق سوريا عن بنود اتفاق المضبطة أو ما يعرف بالقضاء العشائري تضمنت وفق ما ذكر: “حالات القتل التي يمنع شرطها أهل الضحية التعدي وسلب ما يخص عائلة القاتل من أراضي وعقارات واملاك واجبار من يضع يده على املاك القاتل اعادتها بعد تغريمه وتسليم القاتل للقضاء لينال حكمه قانونياً”.

كما أشار خلو الى البند الثاني للاتفاقية حول مقتل السارق، فيسقط حق العشيرة بأخذ الثأر له ولا يدفع ديته من أحد بعد اثبات البينة، وأضاف: “وفيما يخص البند الثالث، المجتمعون اتفقوا على اعفاء ذوي المتوفى في حالات الوفاة والعزاء وتحديد ساعات تقديم واجب العزاء من العاشرة صباحا ولغاية الواحدة ظهرا ومن العصر الى العشاء”.

