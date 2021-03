قناة السويس .. مصر تمنع طاقم السفينة من مغادرتها أثناء التحقيقات

أكد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية أنه تم منع كافة أفراد طاقم سفينة” EVER GREEN ” من مغادرتها ريثما يتم الانتهاء من التحقيقات في الحادثة .

حيث أوضح أسامة في تصريح له أن السلطات المصرية ستبدأ بإجراء التحقيقات لمعرفة خفايا حادثة السفينة العالقة في مجرى قناة السويس ، صباح اليوم الأربعاء ، وفقاً لروسيا اليوم .

و أشار إلى انه لن يتم لأي فرد من أفراد السفينة أن يغادرها و ذلك منعاً من حدوث أي تغيير فيها ، مبيناً أن التحقيقات ستشمل كافة عناصر الطاقم .

و أوضح ربيع أن السفينة رفضت التعاطي مع مع متطلبات هيئة القناة في وقت سابق ، مؤكداً أن هذا الأمر من الممكن أن يحول الأمر إلى قضية مدنية تؤدي إلى احتجاز السفينة .

كما أضاف أن التحقيقات ستستند إلى جميع الوضاق الورقية و الإلكترونية المسجلة في أجهرزة السفينة ، مشيراً إلى أنه ” تم منع أي أحد من تفريغ الشرائط، بناء على متطلبات التحقيق”.

كيف استعانت مصر بالظواهر الطبيعية لإخراج السفينة الجانحة؟

بعدما نجحت مصر في استغلال ظاهرة طبيعية في القناة لتنفيذ عملية تعويم السفينة الجانحة ،تنفس العالم الصعداء بعد أن تحركت السفينة “إيفرغيفن” العالقة في قناة السويس من موقعها السابق في قلب المجرى الملاحي للقناة،.

وكانت قد تضاربت الأنباء عن نجاح عملية تعويم السفينة الجائحة، حيث نفت هيئة قناة السويس خبراً لوكالة رويترز، نقلت فيه الأخيرة عن شاهد عيان قوله، إن السفينة عادت لوضعها السابق الذي يعرقل الملاحة جراء الرياح الشديدة.

وبالفعل أظهرت صور الأقمار الصناعية ومشاهد بثها التليفزيون المصري أن السفينة استقرت وسط القناة تقريباً، بمحاذاة ضفتيها بشكل طولي إلى حد كبير، مما أظهر أنها خرجت من الوضع الذي يعرقل الملاحة، وأنه تم تخليص غاطسها من قاع القناة الذي كانت غرست به، وهو يعني نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة.

وبعد ذلك بدأت عملية جر السفينة من قبل زوارق القطر إلى منطقة البحيرات المرة حيث ستخضع للفحص لنحو ثلاثة أيام، حسبما قال الفريق مهاب مميش مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية لقناة “سكاي نيوز عربية”.

وجاء تعويم السفينة الجانحة، بعد نحو أسبوع من الأزمة التي أثارت القلق في العالم جراء تعطل الملاحة في قناة السويس التي ينتقل عبرها نحو 13% من حجم التجارة العالمية.

