السعودية تقدم مساعدات نفطية إلى الحكومة اليمنية

أشارت بعض المعلومات المطلعة إلى قيام المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات نفطية تخطت قيمتها 400 مليون دولار غلى الحكومة اليمنية .

حيث أوضحت المصادر أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، ناقشا خلاله آخر التطورات في الساحة ، وفقاً للأناضول .

و قام بن سلمان بتقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ لتشغيل محطات الكهرباء في العديد المحافظات ” .

و هذا يأتي ضمن المبادرة التي كانت قد اطلقتها المملكة العربية السعودية في وقت سابق ، من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية و وقف الاقتتال الحاصل .

إذ قام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في وقت سابق بالإعلان عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، حيث قال إن وقف إطلاق النار سيبدأ فور موافقة الحوثيين على المبادرة.

كما أوضح وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي أقيم في العاصمة الرياض أن مبادرة المملكة العربية السعودية هدفها هو الدعوة لوقف إطلاق النار في أرجاء اليمن وذلك تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

ووفقا للمبادرة التي أعلنت عنها المملكة ، سيسمح التحالف السعودي الإماراتي بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.

بالاضافة الى ذلك أشار محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي إلى أن المبادرة تعد طرحا متقدما إذ إنها المرة الأولى التي يسمح فيها بإعادة فتح مطار صنعاء بهذه الصورة المقترحة خلال الحرب المستمرة منذ 6 سنوات.

كما وتشمل المبادرة أيضا تخفيف حصار ميناء الحديدة على الساحل الغربي للميناء وكذا توجيه إيرادات الضرائب من الميناء إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي.

وقد صرح وزير الخارجية السعودي إن المملكة العربية السعودية تأمل أن يستجيب الحوثيون للمبادرة المعلن عنها وذلك “صونا للدماء اليمنية ولمعالجة الأزمة الإنسانية”.

كما أشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى أن المبادرة تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن، قائلا إنه يتوقع من الولايات المتحدة دعم المبادرة والعمل مع الرياض لإنجاحها.

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