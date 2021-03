الإمارات تدعو إلى مواصلة جهود دحر الإرهاب

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن بلادها تدعو إلى مواصلة جهود دحر الإرهاب.

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية في الإمارات أن “الإمارات تدعو إلى مواصلة الضغط على بقايا فلول “داعش” الإرهابي في سوريا والعراق، ومواصلة التصدي لتهديداته المتنامية للعالم، وخاصةً في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي”.

وتابع البيان أن تصريحات الوزيرة، جاءت خلال مشاركة معاليها في فعاليات الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية المجموعة المصغرة للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي نظمته كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، لمناقشة الجهود المستمرة والرامية إلى تحقيق الهزيمة الدائمة للتنظيم المتطرف، “على ضوء مرور نحو عامين من معركة الباغوز التي تمكن فيها التحالف العالمي من تحرير آخر المعاقل الحصينة لتنظيم “داعش” الإرهابي، وتحرير نحو ثمانية ملايين شخص في سوريا والعراق”.

وأكملت الوزيرة الهاشمي الشكر للقائمين على تنظيم الاجتماع، كما هنأت العراق على الزيارة الناجحة لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وعن أمل دولة الإمارات في أن تمهد هذه الزيارة التاريخية السبيل نحو تحقيق المزيد من التسامح والسلام في المنطقة.

وأكدت الهاشمي أن “الإمارات ستواصل العمل من خلال رئاستها المشتركة لمجموعة العمل المعنية بتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة، إلى دعم كافة الجهود المستمرة لاستعادة الاستقرار وتنفيذ المشاريع الحيوية في المناطق المحررة من قبضة “داعش” الإرهابي، والتأكيد على أهمية توفير الإمدادات غير المقيّدة أو المشروطة لمواد الإغاثة الإنسانية إلى كافة المحتاجين في سوريا والعراق”.

وتابعت أن: “الإمارات بصفتها أيضا من المشاركين في رئاسة مجموعة العمل المعنية بالاتصال لمواجهة دعاية “داعش”، وانطلاقا من كونها الدولة المضيفة لمركزي هداية وصواب، تعلن عن الاستمرار في الالتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين لمنع انتشار الدعاية المروّجة للعنف، انطلاقا من التزامها الثابت والأكيد تجاه التحالف الدولي، وستواصل جهودها الدؤوبة الرامية للقضاء على الفكر المسموم الذي يبثه تنظيم “داعش” الإرهابي”.

هذا وقد تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 30 مليون دولار أمريكي لدعم الشعب السوري.

وجاء التعهد الإماراتي ضمن أعمال مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” الذي انعقد في بروكسل عن طريق الاتصال المرئي وبرعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بحسب وكالة سبوتنيك.

The post الإمارات تدعو إلى مواصلة جهود دحر الإرهاب appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ