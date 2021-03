الأمن السوداني يوقف شبكة تهريب و إتجار بالبشر

أكدت بعض المصادر المطلعة إلى أن الأمن السوداني قام بإحباط عمليات تهريب بشر في ولاية قضارف الشرقية ،و تمكن من تفكيك الشبكات الإجرامية المسؤوة عنها .

حيث أوضحت المعلومات أن الأمن السوداني قام بضبط عصابة في 27 آذار / مارس على متن سيارة لاندكروز، دخلت في مطاردة عنيفة مع القوة الشرطية الى أن تم إيقاف العربة، على متنها 8 صوماليين وأريتريين بينهن 4 فتيات من كلا الجنسيتين”.

و في 26 مارس قامت وحدات أخرى من الأمن بضبط سيارة على متنها 3 أشخاص، ومعهم 16 فتاة إثيوبية مختطفة ، إذ تم تحريرهن لاحقاً ، وفقاً لروسيا اليوم .

و نقلت المصادر أن “الفريق أحضر السيارة إلى مركز شرطة دوكة، كما جرى تقييد إجراءات قانونية ضد المتهمين تحت المواد 7 و9 و16 من قانون الإتجار بالبشر، إضافة إلى المادة 30 من قانون الجوازات والهجرة”.

و على ذلك علق مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة كمبال حسين كمبال مثنياً على عمل الأمن السوداني بكافة فروعه بهدف ضمان الاستقرار و الأمان و مكافحة الجريمة .

هذا و يذكر أن المنطقة الشرقية في السودان تشهد نشاطاً إجرامياً كبيراً ، حيث تمتهن العصابات الإفريقية الإتجار بالبشر و التهريب .

و في السياق الأمني ، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس، أن الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق جوبا لسلام السودان، بدأت إجراءات الترتيبات الأمنية، لتكوين جيش وطني موحد، كما أنها لم تسع إطلاقًا إلى تجنيد أي شخص فيما كان يسمى بحركات الكفاح المسلح.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي، في بيان له أن إدريس ترأس اليوم الاجتماع المشترك لحكومة ولجنة أمن الولاية الشمالية، بمدينة دنقلا، حيث وجه، الجهات الأمنية بالولاية الشمالية، بإلقاء القبض ومحاكمة أي شخص يقوم بتجنيد المواطنين باسم «الحركات الكفاح المسلحة»، حسبما ذكرت صحيفة (الوطن).

ووصف إدريس اتفاق جوبا بأنه اتفاق قومي، خاطب جذور المشكلة وعالج أمهات المشاكل الوطنية، كما أنه مفتوح يرتكز على الاعتراف بالآخرين وقبولهم، مشيرا إلى أن حكومة التغيير لا تفرض أي شروط أو تضع خطوطا حمراء للحوار والتفاوض، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وأشار إلى أن توقيع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقائد «الحركة الشعبية- شمال»، عبد العزيز الحلو لإعلان المبادئ في جوبا، من شأنه إسكات آلة الحرب.

من جانبها، أكدت والي الولاية الشمالية، آمال محمد عز الدين، تماسك المكونات المجتمعية بالولاية، ورحبت بزيارة الدكتور الهادي إدريس للولاية.

