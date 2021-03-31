وزير الداخلية سنعمل و سنتابع خطة حماية المدنيين في دارفور بعد خروج يوناميد

خلال زيارته اليوم لمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور والتي شملت حكومة اكد الفريق شرطة عزالدين الشيخ علي منصور وزير الداخلية إن الحكومة الانتقالية في كافة مستوياتها

قد آلت على نفسها القيام بدورها كاملآ في حماية المدنيين بدارفور بعد خروج بعثة اليوناميد والتي انتهت ولايتها بنهاية العام الماضي، وسيكتمل خروجها بحلول شهر يونيو القادم .

وأضاف الفريق منصور في تصريحات صحفية تابعها موقع المراسل عقب سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي عقدها خلال زيارته اليوم لمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور والتي شملت حكومة

ولجنة أمن الولاية واللجنة العليا لحماية المدنيين والادارات الأهلية وقيادات النازحين بمعسكر أبو شوك – أضاف أن حماية المدنيين بعد خروج اليوناميد تمثل مسئولية وطنية واساسية يتوجب على الحكومة القيام بها بجانب أن القيام بتلك المهمة، يمثل وفاءا من الحكومة بالتزامها أمام المجتمع الدولي

وأكد في هذا الجانب أن خطة حماية المدنيين بدارفور تسير بشكل مرضٍ وسلس برغم انها (اي الخطة) تحتاج إلى الكثير من العمل قاطعا بأن وزارته ستظل في حالة متابعة مستمرة لسير تنفيذ خطة الحماية .

نازحي

وأبان وزير الداخلية أنه قد طمأن نازحي معسكر ابو شوك بأن الحكومة ستتولى القيام بمسئوليتها كاملة في توفير الحماية اللازمة لجميع النازحين وبمستوى عالي بعد خروج اليوناميد، كما اشار الى أنه قد تفاكر مع نازحي معسكر ابو شوك حول العديد من المسائل الأخرى.

وحول نتائج الاجتماع الذي عقده سيادته والوفد المرافق له مع لجنة أمن ولاية شمال دارفور قال الوزير أنه قد اطمأن على الأوضاع من خلال التقرير الذي قدمته اللجنة و اكد إن الحكومة الانتقالية في كافة مستوياتها

قد آلت على نفسها القيام بدورها كاملآ في حماية المدنيين بدارفور بعد خروج بعثة اليوناميد والتي انتهت ولايتها بنهاية العام الماضي، وسيكتمل خروجها بحلول شهر يونيو القادم .

مضيفا كذلك بأنه قد بحث مع قيادات الادارات الاهلية في الاجتماع الذي عقده معهم كيفية تفعيل أدوارهم في تعزيز الاستقرار الأمني وتوفير البيئة المناسبة لحماية للنازحين وأعلن الوزير أنه سيتوجه غدا إلى ولاية وسط دارفور ومنها بعد غدا إلى جنوب دارفور لذات الغرض.