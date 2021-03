السودان.. ارتفاع تحويلات النقد الأجنبي لـ”مليون دولار” يومياً في عدد من المصارف

أفادت مصادر مصرفية عن ارتفاع حجم تحويلات ومشتريات النقد الأجنبي لدى المصارف في السودان.

وأوضحت المصادر أن حجم التحويلات ارتفع وبلغ مليون دولار يومياً في أكبر “3” مصارف في السودان، بحسب “السوداني”.

في حين تراوح ما بين 600 إلى 700 ألف دولار في عدد المصارف الآخرى.

وفي سياق آخر، يستقر سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، في السوق الموازي في تعاملات اليوم الأربعاء.

وأوضح متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ” أن سعر صرف الدولار مستقر عند 382 جنيها، في السوق السوداء، مقاربة بـ 380.7413 جنيهاً في البنك المركزي.

بينما بلغ سعر صرف الريال السعودي 101 جنيهاً في الموازي، و 101.6096 في البنوك، في حين بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 103 في السوق السوداء، مقارنة بـ 103.7018 في البنوك.

في سياق متصل، أعلنت هيئة الجمارك السودانية يوم الأربعاء أنها عدلت قليلا سعر الصرف الذي تستخدمه لحساب الرسوم والضرائب على الواردات، وقد تلغي الدولار الجمركي مع استقرار الجنيه السوداني.

وقالت إن السعر الجديد سيكون 20 جنيها سودانيا للدولار الأمريكي، بعدما كان 18 جنيها، وهو تقييم أعلى بكثير للعملة المحلية مقارنة مع نحو 379 جنيها عرضت اليوم الأربعاء في السوقين الرسمية والسوداء، حسبما ذكر موقع قناة (روسيا اليوم).

واستثني السعر الجمركي من نظام جديد أعلنه البنك المركزي في 21 فبراير يهدف إلى توحيد سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء لمساعدة السودان على تجاوز أزمة اقتصادية خانقة ونيل إعفاء من الديون، فيما كان قد حدد في وقت سابق سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 55 للدولار.

وكان التعديل، الذي طلبه المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي، متوقعا في أواخر العام الماضي لكنه تأجل بعدما فاقم شح في السلع الأساسية وتسارع وتيرة التضخم.

وقالت هيئة الجمارك إن الدولار الجمركي قد يلغى بالكامل تدريجيا لأن الجنيه يشهد الآن “استقرارا واضحا مقابل العملات الأجنبية” ومن المتوقع أن يرتفع.

وأضافت: “هذا التعافي للجنيه هو الدافع الأساسي الذي سوف يؤدي إلى إلغاء الدولار الجمركي والذي لم يعد لوجوده داع اعتمادا على المعطيات الماثلة”.

