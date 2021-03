بالصور: الجيش السعودي يكشف عن ضم سفينة بحرية

أعلن الجيش السعودي، اليوم الأربعاء عن ضم سفينة حربية جديدة للقوات البحرية الملكية، تضم أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات، و تفوق بقدراتها الكثير من سفن بحريات العالم.

وأكد الجيش السعودي، إنه تم تعويم السفينة الحربية “جلال الملك حائل” في حوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا في مدينة سان فرناندو الإسبانية.

وفي السياق، كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن تقديم مبادرة لدعم الخطوط الملاحية العالمية العالقة في جنوب قناة السويس على ساحل البحر الأحمر، وذلك في حال تحول هذه السفن إلى ميناء جدة الإسلامي وإنزال حاوياتها بالميناء.

وتمثل الدعم في زيادة فترة الإعفاء من أجور التخزين لحاويات المسافنة لتصبح 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً لمدة 3 أشهر، بما يسهم في دعم القطاع اللوجستي العالمي وتسيير حركة التجارة البحرية.

حيث تأتي هذه المبادرة تأكيداً على مساهمة المملكة في تخفيف الأثر بعد تحرك السفينة التابعة للخط الملاحي العالمي “إيفرغرين“، ومساعدة سلاسل الإمداد والنقل العالمي، بالإضافة إلى زيادة مكانة الموانئ السعودية في سرعة التكيف مع متغيرات سوق النقل العالمي وتحدياته.

وتأتي المبادرة كذلك تأكيداً للقدرات والإمكانات المتطورة، والطاقات الاستيعابية الضخمة التي يتمتع بها ميناء جدة الإسلامي القادرة على استيعاب كمية الحاويات التقديرية على تلك السفن دون التأثير على العمليات التشغيلية للميناء.

والجدير بالذكر أن ميناء جدة الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر ويقع على الشريان التجاري البحري الذي يربط الشرق الأقصى، وأوروبا، ودول القرن الأفريقي عبر 62 رصيفاً مزوداً بأحدث التجهيزات والتقنيات وفقاً للمواصفات الدولية، بطاقة استيعابية تبلغ 130 مليون طن.

و قالت أقرت ميناء الدقم العمانية في وقت سابق على تويتر إنها مستعدة لتقديم خيارات التخزين وإعادة الشحن وحلول التموين للحاويات وسفن الدحرجة وكذا سائر أنواع السفن الباحثة عن مرفأ مؤقت في الشرق الأوسط.

مضيفة أن الميناء مستعد لتقديم يد العون من أجل تخفيف الوضع الذي تواجهه شركات الشحن البحري التي لها سفن عالقة في البحر الأحمر إلى الجنوب من قناة السويس.

وقالت “بوسع تلك السفن استكشاف خيارات تفريغ حاوياتها أو حمولتها في الميناء، لأغراض التخزين المؤقت ومن ثم، وعن طريق سفن إغاثة متخصصة وبأحجام مختلفة، تقرر تصريف تلك الشحنات المتأخرة للتوصيل النهائي إلى نقاط الوجهة.”

