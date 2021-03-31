حمدوك وعدد من الوزراء و المسئوليين يتلقون لقاح فيروس كورونا

تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء اليوم برئاسة مجلس الوزراء التطعيم ضد فيروس كورونا ، وذلك في إطار الحرص على استمرارية العمل الحكومي وعدم تعطله، والتشجيع على تلقي اللقاح.

وقال دكتور عمر النجيب وزير الصحة في تصريحات صحفية تابعها موقع المراسل أن الجهاز التنفيذي للدولة يعتبر أحد الجهات المستهدفة بالتطعيم وتلقى رئيس مجلس الوزراء حمدوك وطاقمه التطعيم تشجيعا للمواطنين

والتي تشمل أيضاً العاملين في المهن الصحية، لضمان استمرار خدمات صحية آمنة للجمهور، وقطاع المعلمين لضمان استقرار العام الدراسي، فضلاً عن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

وزير الصحة

وفي ذات السياق قال دكتور عمر النجيب وزير الصحة أن النظام البائد احدث دمار في قطاع الصحة لا يمكن أن يوصف واضاف ان وزارة الصحة تعاني من خلل جوهري اقعدها عن اداء دورها بشكل تام، مشيرا الى أن مستشفي الخرطوم التعليمي تم تدميره .

واضاف أن مجلس الوزراء أجاز في اجتماعه اليوم رؤية متكاملة لاعادة تأهيل قطاعات وزراة الصحة لتعود الى سابق عهدها، مشيرا الى أن رؤيته تتضمن إعادة تأهيل كافة المستشفيات وفق اسس علمية قائمة على تخطيط ومفاهيم الشروط الصحية الشاملة.

وفي معرض تقييمه لجائحة كورونا قال أن أنها ستستمر لسنوات وان مجابهتها تتطلب تناول اللقاحات والوعي بخطورتها ولبس الكمامات والتباعد المجتمعي وتناول اللقاحات

مشيرا الى ان مبادرة كوفاكس التي تقدمت بها منظمة الصحة العالمية وتضم 92 دولة سوف تمد السودان ب8 مليون و400 جرعة لقاح خلال الثلاثة اشهر القادمة.

وقال وزير الصحة أنه لا أتجاه لإغلاق المدارس نسبة لتحذير وزير التربية والتعليم في إجتماع مجلس الوزراء اليوم، بأن الاغلاق لاسبوع واحد يعني إنهاء العام الدارسي برمته

مبينا انه سوف يتم الاكتفاء بالإحترازات المتبعة للوقاية منها وإشار دكتور النجيب الى أن ثمة اتجاه قوي للعمل على تصنيع الدواء في الداخل باعتباره قضية أمني وطني