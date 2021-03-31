سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في السودان اليوم الأربعاء 31-3-2021

زاد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، لدى تعاملات سوق النقد غير الرسمية في السودان ووفق وسائل إعلام محلية، بلغ سعر الدولار في هذه السوق 383 جنيها.

كما زادت العملة الخضراء في البنك المركزي السوداني إلى 381.45 جنيه للشراء و382.9 جنيه للبيع في المقابل، استقر سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية “السوداء” عند 454 جنيها دون تغيير عن تعاملات الثلاثاء.

بينما بلغ سعر اليورو لدى المركزي السوداني 448.99 جنيه للشراء، و452.56 جنيه للبيع وتراجع سعر الجنيه الإسترليني في تعاملات السوق الموازية مسجلا 521 جنيها.

وسجل الإسترليني لدى البنوك 523.09 جنيه للشراء، و524.99 جنيه للبيع واستقر سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية “السوداء” مسجلا 102 جنيه، وفي البنوك بلغ 101.88 جنيه للشراء، و102.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية 102.87 جنيه وفي البنوك 101.98 جنيه للشراء، و103.38 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في بنوك السودان 1255.88 جنيه للشراء، و1260.27 جنيه للبيع، حسب موقع المركزي السوداني

الاستثمار

واستمع مجلس الوزراء في اجتماعه الي تنوير حول سداد متأخرات السودان لدى البنك الدولي قدمه د. جبريل ابراهيم وزير المالية مؤكداً أن هذا جهد مستمر منذ فترة

وقد أثمر بتسديد متأخرات السودان لدى البنك الدولي الجمعة الماضية، مع استمرار الجهود خلال الشهر المقبل مع صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي حول ملف المتأخرات

وصولاً لدول نادي باريس وغيرها لإعفاء الديون السودانية للخارج، مضيفا أن الديون التي أثقلت كاهل بلادنا وعطلتها تسببت في مساوئ كثيرة منها تعطيل وصول البلاد للتمويل الخارجي غير خدمة الدين.

وأشار د. جبريل إبراهيم إلى أن التطور في ملف الديون الخارجية يُؤكِّد التزام المجتمع الدولي للعمل لانجاح الفترة الانتقالية، مُبيِّناً التئام اجتماعات مًوسعة خلال الفترة المقبلة

مع وكلاء الوزارات لتحضير المشاريع التنموية للحكومة تجهيزاً للدخول في مفاوضات مع وكالة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لبحث فرص تمويلها.

واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون الاستثمار لسنة ٢٠٢١م قدمه د. الهادي محمد ابراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي الذي اشار الي جهود الوزارة لتحديد الخارطة الاستثمارية

وأهمية تهيئة بيئة الاستثمار وإعداد مشروع القانون الذي شارك فيه عدد من الخبراء لتقديمه للجهات الاستثمارية متضمناً البيئة والمحفزات اللازمة وما يترتب على المشروعات الاستثمارية، وقد أجازه مجلس الوزراء بعد أن أجري عليه بعض التعديلات.

وأكد مسؤول بالبنك الدولي أن البنك سيبدأ قريبا في عملية تخصيص منح بملياري دولار للسودان، إيذانا بعودة البلد للنظام المالي العالمي بعد عزلة دامت عقودا.

وقال عثمان ديون، مدير البنك الدولي للسودان، إن مجالات التمويل ذات الأولوية ستتحدد عقب اجتماعات مطلع الشهر المقبل وسيوضع اتفاق السلام الموقع العام الماضي في الاعتبار عند تحديد المخصصات.

وأبدت شركات سعودية كبرى الرغبة في الاستثمار بقطاع النفط السوداني، الذي طرح مؤخرا 26 موقعا للاستثمار.

وقال سفير المملكة في الخرطوم علي بن حسن جعفر خلال اللقاء مع وزير النفط والتعدين السوداني جادين علي عبيد، إن بلاده ترغب في التعاون مع السودان في مشروعات الطاقة والنفط وتبادل الخبرات في هذا المجال.