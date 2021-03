الأردن يكسر الأرقام ويسجل أعلى حصيلة إسبوعية للإصابات في المنطقة

أفادت منظمة الصحة العالمية أن الأردن سجل أعلى حصيلة أسبوعية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في منطقة الشرق المتوسط .

حيث نقلت وكالة روسيا اليوم تقرير المنظمة والذي قالت فيه أن “الأردن سجل أعلى حصيلة وفيات أسبوعية جراء فيروس كورونا في منطقة شرق المتوسط، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس بنسبة 36%، مقارنة بالأسبوع الماضي” .

كما أشار التقرير إلى أن “الأردن سجل خلال أسبوع، 55467 إصابة جديدة بفيروس كورونا (نحو 543.6 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة)، و684 وفاة جديدة بسبب هذا الفيروس (نحو 6.7 وفاة جديدة لكل 100 الف نسمة)”.

ومن جهة أخرى أكد فراس الهواري رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن أن الوضع الوبائي الحالي في الأردن وصل إلى أرقام قياسية مقلقة .

حيث نقلت قناة روسيا اليوم عن الهواري تصريحه الذي قال فيه : ” لقد حطمنا جميع الأرقام القياسية.. إذا نظرنا إلى الموجة السابقة وقارناها مع الموجة الحالية اليوم” .

و أضاف ” تجاوزنا 8 آلاف إصابة يومية وأعلى رقم دخول إلى المستشفيات في يوم واحد وأعلى رقم وفيات وأعلى رقم أشخاص يعالجون داخل المستشفيات”.

و أشار إلى أن الحل الوحيد حالياً لوقف الانتشار الكبير للفيروس هو الإغلاقات التي حصلت، وزيادة ساعات الحظر الجزئي ” .

هذا و شبه الهواري الوضع الحالي للأردن بما حدث في البرازيل ، إذ قال : ” أصيب 75% من السكان في البرازيل بالموجة الأولى، وفي الموجة الثانية أصيب معظم من أصيب في الموجة الأولى”.

هذا تصدرت دولة الأردن ولبنان قائمة الدول العربية التي سجلت أعلى معدلات إصابة ووفيات بفيروس كورونا، عقب دولة العراق والمغرب، وفقا لاحصائية نشرتها وكالة “رويترز”، اليوم الخميس.

فقدت تصدرت العراق اعلى قائمة الإصابات بفيروس كورونا بـ740472 إصابة، و13645 حالة وفاة، ثم تلته دولة المغرب في المركز الثاني بـ 487286 إصابة، و8705 حالة وفاة.

وحلت الأردن ثالثا في القائمة، متخطيا الإمارات بعدد الإصابات والوفيات، حيث سجل حتى اليوم، 442202 إصابة، و5046 حالة وفاة، أما دولة الإمارات، فقد تراجعت إلى المرتبة الرابعة مع تسجيل 417909 إصابة، و1353 حالة وفاة.

و دخلت لبنان إلى القائمة، فحلت في المركز الخامس على مستوى الإصابات حيث سجلت 401826، بينما تجاوزت وفياته عدد الوفيات في الأردن، حيث بلغت 5134 حالة وفاة .

