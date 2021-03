الممثلة فاطمة الصفي تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها اللقاح

أعلنت الممثلة الكويتية فاطمة الصفي، خلال مقطع فيديو إصابتها بفيروس كورونا مع أنها تلقت الجرعة الثانية من لقاح “فايزر” نشرته عبر “سناب شات”: “مسحة كوورنا التي أجربتها يوم أمس جاءت نتيجتها إيجابية. أنا تلقيت الجرعة الأولى من فايزر فقررت إجراء فحص بعد 21 يوم من تلقي الجرعة الثانية، وظهرت نتيجتي بالأمس إيجابية”.

وأضافت الممثلة الصفي”عندما استلموا التحاليل استغرب الطبيب إصابتي بـ كورونا، مع أنني تلقيت اللقاح، وسألني عن العوارض التي أشعر بها فقلت له لا شيء، فقال لي الحمد الله”

واكملت:” سألني عما إذا كنت أعاني من صداع فقلت كلا، وأنا تلقحت ضد كورنا وأخذت فايزر ولم أخالط أحداً، فقال لي مستحيل أن تكون النتيجة إيجابية بعد اللقاح، فأجبته ممكن تكون النتيجة إيجابية لا تقول مستحيل لأن هناك إمكانية لأن تكون إيجابية”، وفقا لموقع أقرا نيوز.

هذا وقد دخلت الفنانة الكويتية، إنتصار الشراح، العناية المركزة في المستشفى الأميري إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى تلوث بالدم.

بدورها، أوضحت الإعلامية مي العيدان، حالة الفنانة الكويتية خلال تغريدة على حسابها عبر “تويتر” قالت فيها: “دعواتكم للفنانة الكبيرة انتصار الشراح حيث ترقد بالعناية المركزة بمستشفى الأميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين وبكتيريا بالدم”.

كما تداول، العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومحبي الفنانة الكويتية ومعجبيها صوراً لها، طالبين الدعاء وعاجل الشفاء، بحسب ماذكر في موقع العربية.

وفي وقت سابق، تصدر خبر وفاة الفنانة الكويتية إنتصار الشراح، مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً واسعاً وصدمة كبيرة بين زملائها ومحبيها وجمهورها ايضا.

وعقب إنتشار الخبر ظهر الفنان طارق العلي بفيديو عبر “سناب شات” قال فيه: “إلى محبي الفنانة الكبيرة والقديرة إنتصار الشراح، أحب أن أطمئنكم وأخبركم أنها بخير، وبصحة وعافية، وأتمنى من الله أن يعطيها طولة العمر”.

وأضاف العلي: “ما سمعتموه أو رأيتوه من ترويج إشاعة وفاتها، غير صحيحة، وهي بخير ولدى عائلتها حالياً وبين أولادها وأحفادها”.

حيث وجه العلي رسالة إلى مروجي الشائعة، وقال: “بالنسبة لمن يروج الإشاعة، نقول له الله يسامحك ويهديك. وأتمنى أن تنشغل بنفسك وتبتعد عن ترويج إشاعات كهذه”.

