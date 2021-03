مدينة عدن اليمنية تستقبل أول دفعة من لقاح استرازينيكا البريطاني

كشفت منظمة اليونسيف ، عن وصول أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا،إلى مدينة عدن وهي عبارة 360 ألف جرعة من من لقاح أسترازينيكا .

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قالت اليونسيف في بيان لها أن “اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن الجنوبية، المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليا، وهي الدفعة الأولى من 1,9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيا خلال العام 2021 “.

كما أردفت المنظمة أنه ” إلى جانب لقاحات (أسترازينيكا) التي تم شحنها عبر آلية “كوفاكس”، تسلم اليمن أيضا 13000 صندوق لحفظ اللقاحات و1300000 من الحقن اللازمة لبدء حملة التطعيم بشكل آمن وفعال”.

ومن جهته قال ممثل “اليونيسف” في اليمن فيليب دواميل عقب استلام اللقاحات في عدن: “يمثل وصول الجرعات الأولى للقاح كوفيد-19 لحظات حاسمة في مكافحة الفيروس في اليمن“.

هذا وكانت قد طالبت السلطات الصحية اليمنية، جميع المستشفيات الاستعداد لموجة جديدة محتملة لفيروس كورونا ويجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشاره.

وأوضحت السلطات الصحية اليمنية بأنها رصدت حالات تفشي كبيرة للفيروس، مع ارتفاع كبير في عدد الإصابات خلال الأيام العشرة الماضية بالرغم من تراجعها منذ سبتمبر/أيلول إلى حالتين فقط في اليوم، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي سياق الازمة اليمنية ، أطلقت وكالات الأمم المتحدة عدة تحذيرات من سوء تغذية سيعاني منه نصف الأطفال دون سن الخامسة في اليمن خلال عام 2021 .

حيث قالت الوكالات في بيان مشترك نقله موقع روسيا اليوم أنه “من المتوقع أن يعاني 400 ألف من هؤلاء الأطفال من سوء التغذية الحاد الشديد ويمكن أن يموتوا إذا لم يتلقوا علاجا عاجلا ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 22% عما كانت عليه الحال في عام 2020” .

كما أشارت إلى أن ” مستويات سوء التغذية الحاد هي من بين أعلى المستويات المسجلة في اليمن منذ تصاعد النزاع في 2015 عندما تدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية لدعم القوات الحكومية ضد جماعة أنصار الله الحوثية” .

كما بينُت المديرة العامة لليونيسف، هنرييتا فور، أنه “في كل يوم يمر من دون تحرك سيموت مزيد من الأطفال. المنظمات الإنسانية بحاجة ماسة إلى موارد متوقعة وإلى الوصول دون عوائق إلى السكان على الأرض” .

