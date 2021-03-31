ولاية الجزيرة.. ارتفاع حالات الوفاة بسبب كورونا

كشفت الصحة في ولاية الجزيرة، عن ارتفاع حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في الولاية.

حيث وصل إجمالي الوفيات في ولاية الجزيرة إلى 275 حالة وفاة، بحسب “الراكوبة نيوز”.

هذا وقد سجلت الصحة في الجزيرة 19 إصابة جديدة بكورونا، وحالتين وفاة جديدة وفقاً للتقرير الوبائي الصادر بالأمس.

وكشف التقرير أن إجمالي الإصابات 1271 إصابة بالفيروس، بالإضافة لـ865 حالة شفاء.

وفي ذات السياق، صرحت عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عائشة موسى، موضحة أن الدولة ليس لديها أي اتجاه لإغلاق البلاد بشكل كلي في الوقت الراهن.

كما حذرت عائشة موسى من خطورة الموجة الثالثة لكورونا في السودان، محذرة من إهمال الإجراءات الاحترازية، بحسب “كوش نيوز”.

وطافت عضو مجلس السيادة برفقة جمعية الهلال الأحمر السوداني، على عدد من المدارس بمحلية بحري، وأوضحت أن اللحنة العليا للطوارئ الصحية تتابع الموجة الثالثة لكورونا ببالغ القلق.

ولفتت إلى خروجهم في اللجنة بعدة قرارات تتعلق بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وفي سياق متصل، تلقى عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء في السودان، وعدد من الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء، تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا اليوم.

جاء ذلك في إطار الحرص على استمرارية العمل الحكومي وعدم تعطيله، فضلاً عن التشجيع على تلقي اللقاح، بحسب “سونا”.

ومن جهته صرح وزير الصحة، عمر النجيب، أن الجهاز التنفيذي للدولة يعتبر أحد الجهات المستهدفة بالتطعيم.

هذا إلى جانب قطاعات المهن الصحية، وقطاع المعلمين لضمان استقرار العام الدراسي.

وقال وزير الصحة السوداني، عمر النجيب، أنه لا يوجد أي اتجاه لإغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا.

وأوضح وزير الصحة السوداني أنهم سيكتفون بالاشتراطات الصحية والاحترازات المتبعة في للحد من الوباء، وفقاً لـ”الانتباهه أون لاين”.

لافتاً إلى أن وزير التربية والتعليم حذر في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، من أن الإغلاق لمدة أسبوع واحد يعني إنهاء العام الدراسي.

وأشار النجيب من خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم اليوم بوكالة السودان للأنباء “سونا”، بأن الجائحة ستستمر لسنوات، ولا بد من مجابهتها بالوعي وتناول اللقاحات، ولبس الكمامة، فضلاً التباعد الاجتماعي.

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