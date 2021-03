منتخب هولندا يمطر شباك جبل طارق بسباعية في تصفيات كأس العالم

اكتسح المنتخب الهولندي نظيره منتخب جبل طارق بسبعة أهداف نظيقة ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم .

شهد الشوط الأول من اللقاء تقدم منتخب هولندا بهدف سجله ستيف بيرجويس عند الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة قوية سكنت يمين الحارس ، وفقاً لما ذكر موقع FilGoal .

وخلال الشوط الثاني تلقت شباك جبل طارق سداسية جاءت عن طريق لوك دي يونج ، ممفيس ديباي (هدفين ) ، جورجينيو فاينالدوم ، دونيل مالين وفان دي بيك ،عند الدقائق 88،85،64،62،61,55، من زمن اللقاء .

وفي سياق أخر زف الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ، نبأ سارًا لجماهير الريدز، حيث نقل موقع (كووورة العربي) عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن فان دايك منح الريدز دفعة قوية، بعد أن شوهد يتدرب اليوم، في مركز ليفربول الطبي أكسا.

ويغيب المدافع الهولندي عن المباريات منذ شهر أكتوبر الماضي، عقب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي في مباراة إيفرتون بالبريميرليج،وأشارت إلى أن هذه المرة الأولى التي يخوض خلالها فيرجيل فان دايك، تدريبات على العشب بكرة القدم منذ الإصابة.

وأوضحت أن مدافع ليفربول ظهر في حالة معنوية جيدة، ولوح بيده للكاميرات قبل أن يبدأ التدريبات، وذكرت أن فان دايك صاحب الـ29 عاما، سيتدرب بمفرده لعدة أسابيع، قبل بدء المرحلة التالية من عملية التعافي.

وقالت الصحيفة إن فان دايك يبدو متقدمًا في الجدول الزمني الخاص بتعافيه وعودته للمباريات، رغم تصريحات مدربه يورجن كلوب الشهر الماضي، بأن اللاعب قد لا يعود للمشاركة مجددًا هذا الموسم.

على صعيد متصل، قدم مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب دعمه للمدافع فيرجل فان دايك الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، مشيرًا إلى أهمية الهولندي في الخط الخلفي للفريق.

وبحسب موقع (جول العربي) قال كلوب إنهم سينتظرون عودة فان دايك كما تنتظر الزوجة الصالحة عودة زوجها من السجن.

وأشارت وسائل إعلام إنجليزية بأن فان دايك تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي وأن مدة غيابه ستتراوح بين 6 إلى 8 أشهر، ما يعني نهاية موسمه مبكرًا مع الريدز.

وصرح يورجن كلوب للموقع الرسمي لفريق ليفربول، قائلًا: “بعض الأشياء واضحة، سيغيب فان دايك الآن لفترة وهذا واضح، لا نريد تحديد إطار زمني لأن الأمر يختلف من لاعب لآخر، في النهاية فيرجيل هو فيرجيل ونحن لا نريد تحديد أي إطار زمني”.

كما أضاف “لكنه سيغيب لفترة طويلة وهذا هو الوضع، هذا ما نعرفه منذ يوم السبت، رأيته مرة واحدة على مقاعد

The post منتخب هولندا يمطر شباك جبل طارق بسباعية في تصفيات كأس العالم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ