الكاظمي يصل الرياض في أول زيارة له منذ تؤليه رئاسة وزارء العراق

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، الرياض على رأس وفد حكومي يضم عددا من الوزراء، في زيارة هي الأولى له إلى السعودية منذ تسلمه منصبه في أبريل الماضي.

وقال التلفزيون العراقي الرسمي (العراقية)، إن “الكاظمي، وصل إلى المملكة العربية السعودية”.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال الكاظمي عبر حسابه على تويتر قبيل مغادرته بغداد، “نتوجه اليوم إلى السعودية الشقيقة في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين”.

وأضاف أن الزيارة تهدف كذلك إلى “إرساء التعاون الأخوي بين دول المنطقة بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرس قيم البناء والتكامل انطلاقا من المشتركات التي تجمعنا”.

من جهته، قال حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء في تصريح للصحيفة الرسمية “الصباح” (حكومية)، إن “الكاظمي يبدأ الأربعاء، زيارة رسمية الى الرياض (غير محددة المدة) على رأس وفد حكومي يضم وزراء وأعضاء لجنة التنسيق العراقية السعودية”.

وأوضح حسين، أن “الزيارة مهمة وجاءت في ظرف استثنائي، وتم الترتيب لها في زيارات سابقة قام بها أعضاء الفريق الحكومي والمجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي يترأسه عن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي”.

وأضاف أن “الزيارة ستبحث عددا من الملفات التي تحظى باهتمام البلدين، من بينها سبل مواجهة الأزمات الموجودة في المنطقة والتنسيق الاقتصادي.

ودعم خطط التنمية والاستثمار التي عرضتها هيئة الاستثمار الوطنية العراقية على الشركات السعودية، والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة العراقية للشركات السعودية والتوجه نحو إنشاء مشاريع مشتركة”.

وشّكل العراق والسعودية في يوليو الماضي المجلس التنسيقي بين البلدين، الذي يتولى مهمة البحث في جميع الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين.

والخميس وجه الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة للكاظمي لزيارة السعودية ولقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وكان من المفترض أن يزور الكاظمي السعودية في 20 يوليو الماضي إلا أنه تم تأجيل الزيارة في حينه بسبب عارض صحي تعرض له الملك سلمان.