بداية حملة التطعيم في لبنان ضد كورونا بإستخدام “سبوتنيك في”

بدأت امس الثلاثاء 30 من مارس حملة التطعيم في لبنان باللقاح الروسي “سبوتنيك- في” (Sputnik-V) ضد فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وذلك بعد مرور أسبوع على وصول اللقاح.

وأفادت وكالة “نوفوستي” الروسية الرسمية ببدء التطعيم في لبنان رسميًا، الثلاثاء، في مقر شركة الطيران الوطنية اللبنانية “ميدل إيست” (MEA) في مطار “بيروت” الدولي، مشيرة إلى أن التطعيم سيبدأ بموظفي الشركة.

وأوضحت الوكالة أن شركة الأدوية اللبنانية الخاصة “فارمالين” اشترت اللقاح الروسي، لافتة إلى أنها تسلّمت أول 50 ألف جرعة.

ونقلا الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية اليوم، الثلاثاء، عن رئيس مجلس إدارة شركة الأدوية اللبنانية “فارمالين”، جاك صراف، قوله، إن الشركة استقدمت اللقاح لحل المشكلة التي يعانيها القطاع الخاص، ولحماية موظفيه وعائلاتهم، ولاستمرارية العمل.

وأوضح صراف أن الشركات والمؤسسات الخاصة كانت تشهد تراجعًا في الإنتاجية إلى درجة توقف العمل بسبب إصابة موظفيها وعائلاتهم بالفيروس، مشيرًا إلى أن الحضور كان أقل من 30%.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، “لقد أمّنّا لقاح (سبوتنيك) غير الذي تستعمله الدولة (فايزر)، بعد أن وافق وزير الصحة، الدكتور حمد الحسن، ورئيس اللجنة العلمية، الدكتور عبد الرحمن البزري، على السماح للقطاع الخاص باستيراده، في 5 من شباط 2021”.

وأوضح صراف أن الحكومة اللبنانية أسست المنصة الإلكترونية للقطاع الخاص (التسجيل للأفراد حاليًا غير متاح)، في 25 من آذار الحالي، وأنها باشرت بوضع خطط التوزيع المتعلقة بالكميات المتسلّمة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص إذا كان يريد انتظار الدولة لتلقيح موظفيه فعليه الانتظار أكثر من سنة، وقال، “هدفنا مع وزير الصحة أن نرفع عدد التلقيح من سبعة آلاف إلى 20 ألفًا يوميًا عبر إنشاء مراكز تلقيح في جميع المناطق اللبنانية”، وفق قوله.