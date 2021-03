السفير الإثيوبي يرد على تصريحات السيسي بشأن سد النهضة

صرَّح ماركوس تيكلي ريكى، السفير الإثيوبي في القاهرة، اليوم الأربعاء، عن استئناف المفاوضات المتعلقة بسد النهضة مع مصر والسودان قريباً، من أجل التوصل إلى اتفاق مرض برعاية الاتحاد الإفريقي.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر السفارة الإثيوبية في العاصمة المصرية قال السفير الإثيوبي: “لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسمياً بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان، وسمعنا عنها من وسائل الإعلام فقط”، بحسب سكاي نيوز.

وكان قد قدم السودان اقتراحه في فبراير الماضي لتشكيل لجنة رباعية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، وتم رفض الاقتراح من قبل إثيوبيا ورحبت به مصر.

وشدد السفير الإثيوبي في القاهرة على أن بلاده دائماً تعتمد على المفاوضات وتسعى لحل الخلافات بطريقة سلمية، وجاء تصريحه رداً على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة.

إذ أن الرئيس السيسي قال أمس بخصوص سد النهضة: “نحن لا نهدد أحدا ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر (..) وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد ومن يريد أن يجرب فليتفضل”.

وأشار السفير الإثيوبي لدى القاهرة، إن بلاده تعمل على بناء السد منذ عام 2011 وكانت التعامل مع مصر يتم بشفافية، وأكد أن بلاده منفتحة على الحوار وترغب في اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف، مشيراً إلى أن سد النهضة لن يسبب ضرراً لدولتي المصب مصر والسودان.

وأردف السفير الإثيوبي أنه من مصلحة إثيوبيا التوصل إلى اتفاق و”مستعدون لذلك”، بحسب تعبيره.

وتابع السفير الإثيوبي: “كان هدفنا ملء السد خلال 3 سنوات، ولكن وافقنا على الملء من 5 إلى 7 سنوات نزولاً على رغبة دول المصب”.

وفي السياق، قال دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، أن إثيوبيا أبلغت المبعوث الأميركي لدولة السودان “دونالث بوث”، بأنها ماضية في عملية الملء الثاني لسد النهضة.

وأوضح مفتي خلال مؤتمر صحفي، أن وزير خارجية إثيوبيا، دمقي مكونين، أجرى محادثات وصفها بالناجحة مع المبعوث البريطاني للسودان.

إذ أنها تناولت فرص مساهمة الولايات المتحدة في الدفع بعملية التفاوض حول سد النهضة.

هذا وقد أوضح مكونين للمبعوث الأميركي بأن بلاده في حاجة للاستفادة من مواردها للتنمية، كما أوضح له أن أكثر من 60 في المئة من الإثيوبيين محرومين من الكهرباء.

وبحسب حديث مفتي فإن مكونين أكد بدونالث بوث، التزام إثيوبيا بالقوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة، وعدم إلحاق الضرر بدول المصب.

فيما شدد مفتي على حد قوله “حل الخلافات يجب أن يكون بالمفاوضات، وأي تغيير في آليات المفاوضات يجب أن يكون حسب إعلان المبادئ”.

