عون : قدرت أقضي على جزء كبير من الاقطاع السياسي

تحدث الرئيس ميشال عون أثناء مقابلة تلفزيونية، عن مخاوفه الشديدة من الفترة القادمة للبنان، مشيراً إلى أنه لن يسلم لبنان أفضل مما استلمه.

ورد الرئيس عون على التصريحات التي وصفته بـ”التسونامي” :”بس رجعت بالـ2005 قالو عني تسونامي صحيح، وقدرت أقضي على جزء كبير من الاقطاع السياسي، وما بقى إلا كم واحد”.

ورداً على سؤال الذي وجهته القناة :”هل تقصد بذلك أن ميشال عون التسونامي كبلته رئاسة الجمهورية؟”

صرح: “ما كنت متخيل أنه رح كون مكبل هلقد، ما كنت متوقع إنو المنظومة هلقد مطوقة ومحصنة، حتى بالقضاء وهي المرجع الذي اعتمدناه لخوض معاركنا، تبين أنها حلقات، حتى لو تجاوزنا حلقة واحدة، نصطدم بعقبات وحلقات كثيرة”.

وأضاف : “من فترة قلتلها لمرتي يا ريت ورتت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية”، ذلك نقلاً عما ورد في وكالةر روسيا اليوم.

وفي الشأن، نفى الرئيس اللبناني ميشال عون السعي للحصول على الثلث المعطل بالحكومة الجديدة، لافتا إلى أنه من غير المعقول ان يعطل رئيس الجمهورية نفسه وعهده.

وأشار عون أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يصر على تسمية الوزراء المسيحيين متجاهلا “أنني مؤتمن استثنائيا على اختيار هذه الأسماء، ليس لأنني أريد حصة لنفسي وإنما لأن القوى المسيحية الأساسية غير مشاركة في مفاوضات التشكيل”. على حد تعبيره.

ووصف عون الحريري بأنه أصبح غريب الأطوار

وقال عون: “الحريري يرفض الحوار مع “التيار الوطني الحر”، فيما “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب” قررا عدم المشاركة، وبالتالي صار لزاما علي أن أملأ هذا الفراغ”.

واستهجن عون إصرار الحريري على أن يكون عدد الوزراء 18، مؤكدا انفتاحه على أي مبادرة حل تنطلق من مبدأ زيادة عدد الوزراء، لضمان التقيد بمعياري الاختصاص والتوازن.

كما استغرب عون “تبرير الحريري لما يفعله بحرصه على تشكيل حكومة اختصاصيين، فيما هو شخصيا لا علاقة له بالاختصاص، ومع ذلك تغاضينا عن هذا الخلل لتسهيل التشكيل، فكانت النتيجة أننا رضينا ولم يرض هو”.

وختم عون قائلا: الحريري يحاول أن يحرجني ليخرجني عن قواعد التشكيل السليمة، إلا أنني لن أرضخ.

