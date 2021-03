الرئيس السيسي ينعي رئيس الوزراء المصري الأسبق كمال الجنزوري

توفي كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري الأسبق اليوم الأربعاء، وقد قام ابنه أحمد بإعلان عن نبأ وفاته ونعاه الرئيس السيسي على فيسبوك، بحسب اليوم السابع.

وتولى الجنزوري رئاسة مجلس وزراء مصر لفترتين كانتا غير متلاحقتين الأولى استمرت لمدة ثلاث سنوات والثانية كانت لمدة أقل من سنة.

الرئيس السيسي ينعي الجنزوري

وقد نعى الرئيس السيسي رئيس الوزراء الجنزوري اليوم على موقع فيسبوك واصفاً الجنزوري بأنه كان رجل دولة من الطراز الفريد وأنّه كان “باراً بمصر، وفياً لترابها واهلها”.

وأضاف الرئيس السيسي بكلامه :” وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن”.

وختم الرئيس المصري نعيه للرئيس الراحل :”رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان”.

رئاسة الوزراء

وقد استمرت الفترة الأولى التي استلم فيها الجنزوري رئاسة وزراء مصر إلى مدة ثلاث أعوام بين عامي 1996 و 1999.

وكان قد كلف من قبل المجلس العسكري في عام 2011 بتشكيل الحكومة بعد أحداث ثورة أكتوبر في مصر.

وقد شغل كمال الجنزوري الكثير من المناصب الحكومية مثل منصب محافظ بني سويف ومحافظ الوادي الجديد و استلم أيضا مدير معهد التخطيط القومي وكان وزيراً للتخطيط.

وأيضاً من المناصب التي قد تقلدها استلامه لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومستشار لرئيس الجمهورية.

وتوفي الجنزوري اليوم في العاصمة المصرية في مستشفى للقوات الجوية في التجمع الخامس عن عمر ناهز 88 عام بعد معاناته مع المرض.

الفترة الرئاسية الثانية للجنزوري

بعد قيام الثورة في مصر وتعيين المجلس العسكري للجنزوري ليترأس مجلس الوزراء اعترض المتظاهرين على ذلك لأنه كان محسوب على النظام السابق.

وقد قامت حينها تظاهرات في شباط 2012 أدت إلى مذبحة بور سعيد والتي ذهب ضحيتها ما يزيد على 73 شخص، حيث جرى حينها اعتداء من مسلحين بالأسلحة البيضاء على مشجعين تابعين للنادي الأهلي.

وحينها أمر الجنزوري بإقالة كل من مدير الأمن والمحافظ ومدير المباحث في بور سعيد.

كان لقب كمال الجنزوري “وزير الفقراء” وذلك لاهتمامه بمحدودي الدخل والفقراء وجرى في فترة رئاسته قيام العديد من المشاريع ضخمة الهامة مثل مشروع مفيض توشكى وشرق العوينات ومشروع توصيل المياه إلى سيناء ومشروع غرب خليج السويس.

