أحمد مكي يظهر في كواليس مسلسل “الاختيار 2” رفقة كلبه الخاص

نشر الفنان المصري أحمد مكي صورة له من داخل كواليس مسلسل «الاختيار 2»، لاقت إعجاب الكثير من الجمهور، وما لفت الانتباه في الصورة التي انتشرت بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي، هو الكلب الذي ظهر برفقة «مكي» وتساءل الجمهور عن كيفية تعامله معه.

ولكن المفاجأة، أن هذا الكلب هو الخاص بالفنان أحمد مكي، وهو صديق مقرب له منذ فترة طويلة منذ سنوات، لأنه نشر له عدد كبير من الصور على فترات زمنية مختلفة، والتي أظهرت ارتباطه الكبير به، حسبما أفاد موقع صحيفة (الوطن).

أحمد مكي رفقة كلبه الخاص وسائل تواصل

يذكر أن الفنان أحمد مكي يشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «الاختيار 2»، والذي يشارك في بطولته بجانب كريم عبد العزيز وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإياد نصار ومراد مكرم وعدد أخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد فهمي ونضال الشافعي ومحمد محمود عبد العزيز، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

في الأثناء، عبر الفنان أحمد فهمي عن فخره للمشاركة في جزء من أحداث مسلسل الاختيار 2، ونشر صورة من كواليس مشاركته في العمل على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، وظهر وهو يرتدى زي ضابط شرطة ويقف أمام سيارة شرطة.

وعلق أحمد فهمي قائلا: “كان ليا الشرف أكون جزء من مسلسل الاختيار 2 .. شكراً لكل القائمين على العمل.. مصر أم الدنيا”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

مسلسل “الاختيار 2” سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

وكان الجزء الأول من مسلسل “الاختيار” قد حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه في رمضان من العام الماضي 2020، حيث تصدر التريندات واستحوذ على اهتمام الجمهور.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو “الاختيار 2” للعرض حصرياً على قناة ON، والذي يعد أكثر الأعمال المرتقبة من قبل الجمهور، بعدما حقق الجزء الأول نجاحاً كبيراً على كافة المستويات في شهر رمضان الماضي.

كما أعلن القائمون على الجزء الثاني من مسلسل الاختيار عن انضمام نجم جديد للعمل الدرامي الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

