السودان والكويت يبحثان سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم أواصر التعاون

تباحث جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، مع بسام محمد القبندي سفير الكويت بالدولة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة فرص الاستثمار وكذا دعم أواصر التعاون بين البلدين .

و جاء ذلك خلال لقائهما في مكتب الوزير، أمس الثلاثاء ، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان “سونا”.

كما أشاد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان جبريل ابراهيم بمواقف دولة الكويت الداعمة للسودان وباستثماراتها التى تفيد مصلحة البلدين وتعزز ترابط السودان مع دولة الكويت فى مجالات التنمية المختلفة.

وفي الوقت ذاته دعا الوزير حكومة الكويت بالوقوف مع السودان فى مؤتمر باريس لإعفاء ديونه وزيادة مجالات الاستثمار.

وأكد جبريل ابراهيم أنه سيعمل جاهداً لتذليل العقبات التى .تواجه المستثمرين والشروع فى تفعيل قانون الاستثمار الذي يضمن ويشجع المستثمرين للدخول فى السودان بكل .إمكانياتهم للاستفادة من موارده المختلفة والتي ستنعكس إيجاباً على السودان والشعوب العربية.

ومن جانببه أكد بسام بأن هناك عدد من المستثمرين الكويتيين. لديهم الرغبة في الاستثمار بالسودان باعتباره بلد غني بالموارد الطبيعية وأن دولة الكويت .ستقف مع حكومة الفترة الانتقالية وستعمل على وضع الحلول اللازمة لديون السودان.

