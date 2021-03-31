قالت الداخلية في تركيا، أن عدد المهاجرين الغير شرعيين الذين دخلوا البلاد منذ عام 2019 بلغ 600 ألف مهاجر تقريباً وذلك حسب إحصائيات الوزارة.

وصرح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو: “عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ضبطهم عام 2019، بلغ 454 ألفا و662 شخصا، وأن عدد المهاجرين المضبوطين في العام 2020، رغم انتشار جائحة كورونا، بلغ 122 ألفا و302 شخصا، ذاكرا أن “عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا بلغ حتى اليوم، 3 ملايين و664 ألفا و873 شخصا”.

وأضاف أنه تم: “ترحيل 103 آلاف و585 مهاجر غير نظامي في 2019، و41 ألفا و379 في 2020، في حين جرى ترحيل 9 آلاف و369 شخصا منذ بداية العام الجاري”، موضحا أن “تركيا هي البلد الأكثر استقبالا للاجئين في العالم، حيث أنها محاطة بمناطق تشهد صراعات”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن، بدأت تركيا بإنشاء قواعد عسكرية جديدة لها في الشمال السوري بريف تل تمر شمال الحسكة، دعماً لتواجدها العسكري على الحدود مع سوريا.

إذ صرَّح الناطق باسم المجلس العسكري السرياني في تل تمر، آرام حنا، أن “الجيش التركي يعمل على تثبيت وجوده عبر إنشاء قواعد عسكرية له في المناطق المتاخمة لخطوط التماس.”

وعدَّ حنا الخطوة القواعد العسكرية الجديدة لتركيا في الشمال السوري، في سعي جديد من أجل ‘‘ترسيم الحدود’’ وخطة لضم الأراضي المحتلة من سوريا إلى أراضيها, كما فعلت في لواء اسكندرون شمال غربي سوريا.

وأكد حنا أن هذا الإجراء مرفوض: “وغير قابل للتفاوض من قبلنا، وسنستعمل حق الدفاع المشروع الذي تنص عليه جميع القوانين الدولية.’’

وقد تمركزت قوات الجيش التركي على الحدود مع بلدة تل تمر، منذ أواخر العام 2019، بعد هجومها على مدينة سري كانيه (رأس العين) ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين السوريين.

وتعاني بلدة تل تمر، منذ عدة أيام، من الاستهداف المتكرر لقوات تركيا والفصائل المسلحة الموالية لها، والذي طال عدة قرى بريف بلدة تل تمر بقذائف الهاون والمدفعية، كما شهدت محاولات تسلل من قبل مسلحي الفصائل.

ومن جانبها قوات سوريا الديمقراطية أكدت على لسان مصادر عسكرية، أن الجيش التركي بدأ بإنشاء نحو عشر قواعد له على خطوط التماس في ريف بلدتي تل تمر وزركان/أبو راسين.

The post تركيا : أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي دخل البلاد منذ 2019 appeared first on Souk Ukkaz News.

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