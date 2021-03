كلمة السيد نصرالله في الحفل التأبيني للشيخ القاضي أحمد الزين

بدءت كلمة السيد نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، في الحفل التأبيني للشيخ القاضي أحمد الزين، والذي يقيمه “تجمع العلماء المسلمين” ببيروت.

أرسل الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله رسالة الى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تشكره على تعازيه بوفاة الشيخ أحمد الزين.

وتشكر نصر الله المرشد الأعلى على مواساته وتعازيه بالشيخ أحمد الزين، متعهدا بمواصلة طريق الراحل من اجل تحقيق الآمال والأهداف التي كان يؤمن بها. بحسب ما نقلته قناة العالم

وختم كلمة السيد نصر الله قائلا: “مع دعائنا الدائم لسماحتكم بالمزيد من العزة والنصر والتوفيق في قيادة هذه الأمة والدفاع عن ‏كرامتها وشرفها في مواجهة طواغيت العالم”.‏

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بعث برسالة تعزية إلى نصر الله، معزيا بوفاة الشيخ أحمد الزين رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين في لبنان، معربا عن “عميق حزنه لرحيل الشيخ الزين بعد مسيرة جهادية ‏وعلمية حافلة”.

وتوفي الشيخ أحمد الزين إثر نوبة قلبية، ويذكر أنه شغل منصب قاضي شرع صيدا ورئيس مجلس الأمناء في تجمع علماء المسلمين في لبنان.

وفي أغسطس من العام الماضي، دعا الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني صبحي الطفيلي، الى محاسبة الأمين العام الحالي للحزب السيد حسن نصرالله معتبره المسؤول عن تفجير بيروت.

وفي مقطع فيديو نشرته “سكاي نيوز عربية” ظهر فيه الطفيلي غاضبا ومن خلفه صورة للكعبة والمسجد الحرام، قال أن سلاح الحزب لم يعد سلاحا مقاوما منذ عام 2000، وانما هو سلاح يخدم العدو الصهيوني على حد وصفه.

وتابع الطفيلي بنبرة مرتفعة قائلا أن سلاح الحزب دمر سوريا ودمر العراق ودمر اليمن، ودمر لبنان ، وفجر بيروت.

كما اتهم حزب الله بحماية الزعران ضد المتظاهرين وثوار 17 تشرين، واصفا سلاح الحزب أنه بات سلاح بيد اللصوص والخونة بعد ان كان سلاحا مقاوما.

كما اعتبر الطفيلي أن حسن نصرالله فوق رئيس الجمهورية وفوق أمين عام المجلس النيابي، وعليه يجب محاكمته أولا كلبناني.

وتحدث الطفيلي ساخرا عن إلقاء المسؤولية على الأمن العام اللبناني في حال حدوث أي عمل مسلح، متسائلا : هل يستطيع الأمن العام المحلي التحرك من دون إذن سلاح إيران في لبنان ؟

