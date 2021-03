برشلونة يتلقى أنباء سارة بخصوص مواجهة ريال مدريد

سيحظى برشلونة بعودة قريبة لنجميه، بعد تخطيهما الإصابة، وذلك في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، يوم 10 أبريل المقبل في الدوري الإسباني.

ويتعلق الأمر بقلب الدفاع، جيرارد بيكيه، الذي شارك اليوم الأربعاء في جزء من المران الجماعي، ويستعد إلى جانب زميله سيرجي روبيرتو، لدعم الفريق في المباريات المقبلة، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وقد يحصل روبيرتو، الذي يتدرب منذ فترة مع الفريق، على الإذن الطبي للعودة إلى الملاعب، قبل مباراة الاثنين أمام بلد الوليد، على ملعب كامب نو.

أما مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، فمن المحتمل ألا يلحق بمواجهة ريال مدريد، لكنه سيكون جاهزا على الأرجح لخوض لقاء الكلاسيكو، بعد تعافيه هو الآخر من التواء في الركبة.

في المقابل، يستمر في الغياب عن تشكيلة المدرب الهولندي، رونالد كومان، المهاجم أنسو فاتي، ولاعب الوسط فيليبي كوتينيو، بسبب الإصابة، حيث لن يعود الأول حتى نهاية الموسم الجاري، وهو ذات الأمر الذي يهدد الثاني.

على صعيد متصل وعلى رغم أن تشافي هيرنانديز، يتم طرح اسمه دائمًا كمدرب محتمل لبرشلونة في المستقبل، إلا أن المدير الفني للسد القطري، اختار مدربًا آخر لتولي تدريب الفريق الكتالوني.

وخلال مقابلة مع صحيفة “Suddeutsche Zeitung” الألمانية، تحدث تشافي عن مدى إمكانية تولي يواخيم لوف مسؤولية تدريب برشلونة في المستقبل القريب.

ومن المقرر رحيل لوف عن تدريب منتخب ألمانيا، فور انتهاء مشوار الفريق في بطولة يورو 2020، المؤجلة للصيف المقبل.

ويؤمن أسطورة البارسا بأن المدرب الألماني مناسب جدًا لهذا المنصب، معللًا ذلك لأسلوبه التدريبي وأفكاره التي تتماشى مع المدرسة الكتالونية، وفقًا لموقع (كووورة العربي).

وأضاف تشافي: “لقد أسهم لوف في تطوير ألمانيا لفهم كرة القدم بشكل مختلف، وهو ما يذكرني كثيرًا بالفلسفة التي أعرفها من إسبانيا وبرشلونة”.

وأثنى صاحب الـ41 عامًا على نظيره الألماني، مؤكدًا أنه “مدرب من الطراز الرفيع، ويلعب كرة قدم هجومية، مما مكنه من التتويج بطلًا للعالم”.

يذكر أن لوف قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم 2014 بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه ماريو جوتزه.

