ماذا قال رئيس الوزراء العراقي قبل وصوله إلى السعودية؟

في زيارة رسمية غادر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بغداد، الأربعاء، متجها إلى العاصمة السعودية الرياض،لتدارس سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

حيث ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس الوزراء العراقي يترأس وفدا يضم عدداً من الوزراء وأعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي.

كما أضافت وكالة الأنباء العراقية أن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي جاءت تلبية لدعوة رسمية تلقاها لزيارة العاصمة السعودية الرياض .

وأكد مستشار رئيس الوزراء، حسين علاوي، أن “الزيارة مهمة و جاءت في ظرف استثنائي”،. مبينا أنه “تم الترتيب لها في الزيارات السابقة التي قام بها أعضاء الفريق الحكومي والمجلس التنسيقي العراقي السعودي.

كما أضاف مستشار رئيس الوزراء، حسين علاوي، أن “الزيارة ستبحث عدداً من الملفات التي تحظى باهتمام المملكة العربية السعودية والعراق .من بينها سبل مواجهة الأزمات الموجودة في المنطقة وكذا التنسيق الاقتصادي زيادة على دعم خطط التنمية والاستثمار التي عرضتها .هيئة الاستثمار الوطنية العراقية على الشركات السعودية،

وكان الرئيس العراقي مصطفى الكاظمي قد أجرى قبل يومين مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

حيث جرى خلال المكالمة، بحث مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” .التي أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.

