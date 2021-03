سلافة معمار إمرأة مضطهدة في مسلسل “حارة القبة”

أزاحت الستار الفنانة السورية سلافة معمار، عن دورها في مسلسل “حارة القبة” الذي من المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2021.

وقالت معمار، في مقابلة صحفية نقلها موقع “فوشيا”، إن “شخصیة (أم العز) شعبیة وتمثل الاضطھاد الذي كانت تتعرض له المرأة في ذلك الوقت، حتى عندما تحاول الأم أن تدافع عن عائلتھا، كانت مكبلة غیر قادرة على فعل شيء”.

وبيّنت النجمة السورية المتألقة سلافة معمار، “أن الشخصية شعبية وجريئة جداً ودائمة البحث عن مبادرات للحفاظ على عائلتها وحمايتها، ولكنها تفشل بسبب شدة وقسوة المجتمع في ذلك الوقت”، مؤكدة مرور الشخصية بمجموعة من الأحداث المؤلمة والموجعة، لتظهر تعقيدات فيما بعد.

كما أكدت معمار، أن لديها معايير لاختيار النصوص، حيث قالت: “أنه بعد الحالة العامة للنص تأتي أھمیة أن تتقدم فیه خطوة جدیدة ویكون مختلفًا في الوقت ذاته”، وتابعت “أنھا مع مدیرة أعمالھا، تتم مناقشة جمیع الاحتمالات المطروحة”.

وأوضحت، أن لا شأن لها في عمل المخرج ولا تتدخل فيه، ولكنھا تبدي رأيها إذا كان ھنالك ثغرة أو خلل في النص، لتتم المناقشة مع الكاتب، لأنه “وبحسب تعبيرها” أن العمل الفني يحمل دائماً احتمالات مختلفة.

وأضافت معمار، أن شخصية “ورد” في مسلسل (قلم حمرة) من أقرب الشخصيات إلى قلبها، كما وصفتها أنها من أهم المشاريع التي تتبناها بشكل كبير كعمل كامل، لأنها تفضل هذا النوع من الدراما، إضافة إلى النص الذي يتمحور حول المرأة ويتعمق بعالمها الداخلي والعاطفي.

وحول شخصية “بثينة” في مسلسل (زمن العار)، بينت معمار، “أن ھذه الشخصیة موجودة في كل منزل، وھي من أروع الأدوار لي”، واصفة الدور بالحساس لكونه يتحدث عن اضطهاد المرأة في هذا المجتمع الذكوري بحسب قولها.

وكانت قد أعلنت سلافة معمار نجمة الشاشة العربية عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في نوفمبر عام 2020، حيث ظهرت عليها أعراض خفيفة ثم تطورت بعد ذلك.

وأكدت النجمة سلافة معمار، أن المرض لم ينتقل إلى ابنتها “ذهب”، حيث كانت نتائج تحاليال جميع أفراد عائلتها سلبية أما نتيجة تحليلها فقط كانت إيجابية، وبالتالي خضعت النجمة إلى حجر صحة مضبوط إلى حين تعافيها من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة بأنها التزمت بكافة توصيات وزارة الصحة لمنع نقل المرض إلى أحد وقالت : بأنها “أيام صعبة مرت علي وانتهت بالسلامة والحمد لله”.

