الانتخابات الفلسطينية.. إسرائيل تمنع دخول البعثة الأوروبية للمراقبة

صرَّحت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن رفض إسرائيل السماح لبعثة مراقبة الانتخابات الفلسطينية لدخول الأراضي الفلسطينية.

وكشفت المتحدثة اليوم الأربعاء، عن عدم القدرة على إرسال بعثة مراقبة الانتخابات الفلسطينية إلى أراضي السلطة الفلسطينية لمراقبتها والتي من المقرر إجرائها في 22 مايو القادم، بحسب سبوتنيك.

وبيَّنت المتحدثة الإعلامية للشئون الأوروبية الخارجية والأمن السياسي، نبيلة مصرالي، أن إسرائيل لم تمنح الأوروبيين إذن عبور إلى أراضي السلطة لنشر أعضاء البعثة، كما كان متفق عليه، منذ 8 فبراير الماضي، رغم تقديم الاتحاد الأوروبي للطلبات وإجرائه الاتصالات المتكررة، إلا أنه لم يتلق أي جواب من الجانب الإسرائيلي.

ويرى الأوروبيون أن تجاهل إسرائيل، لتلك الطلبات له علاقة بقيود السفر المفروضة في إسرائيل ضمن التدابير الوقائية لمحاربة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وعدَّت مصرالي أن عدم إرسال بعثة مراقبة إلى الانتخابات الفلسطينية بناء على الطلب الرسمي المقدم لبروكسل من قبل السلطات الفلسطينية، سيكون له أثر فعلي على تقييم الاستحقاق الانتخابي، مشيرةً إلى دراسة الاتحاد لحلول بديلة وأكدت على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لعمل اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية وتمويل عملها.

وكان قد أقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 15 يناير، المراسيم الخاصة بالانتخابات العامة والرئاسية الفلسطينية موضحاً أنها ستقام على ثلاثة مراحل.

وبحسب المراسيم التي أصدرها الرئيس محمود عباس فإن الانتخابات التشريعية الفلسطينية سيكون موعدها في 22 مايو 2021، أما عن موعد الانتخابات الرئاسية فقد تقرر في 31 يوليو 2021.

وأشارت المراسيم الرئاسية إلى أن نتائج انتخابات المجلس التشريعي في المرحلة الأولى ستؤخذ في عين الاعتبار لدى تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

وأكدت المراسيم على أن استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني سيكون في 31 أغسطس 2021، دون تحديد موعد انتخابات المجلس الوطني، والذي ستتم الإشارة إلى عقدها في الوقت المناسب.

وكان قد استقبل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.

وخلال اللقاء وجه محمود عباس أجهزة الدولة للبدء في التحضير والاستعداد للعملية الانتخابية المقبلة في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس.

كما دعا الرئيس الفلسطيني إلى إطلاق حوار وطني يركز على آليات العملية الانتخابية.

