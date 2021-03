واشنطن ترحب بتعيين البحرين أول سفير في إسرائيل

رحبت واشنطن اليوم ، الأربعاء ، بتشكيل البحرين بعثتها الدبلوماسية، وتعيينها أول سفير جديد لها في إسرائيل وشجعت على مثل هذا خيار.

يأتي ذلك غداة ترحيب أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالخطوة، واصفا إياها بأنها “تعزز السلام”.

وقال جندلمان في تغريدة على “تويتر”: “تعيين السفير الجديد للبحرين يشكل خطوة مهمة في دفع العلاقات بين البلدين قدما في جميع المجالات”.

وأضاف منسق واشنطن أن “العلاقات الإسرائيلية البحرينية تتقدم وتتعزز وتخدم الشعبين”.

وأمس الثلاثاء، أعلنت البحرين تعيين خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى إسرائيل.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن القرار جاء تنفيذا لقرار الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفقاً لمرسوم يحمل رقم (43) لسنة 2021.

ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاق سلام مع كل من الإمارات والبحرين، في خطوة لاقت ترحيبا دوليا وإقليميا واسعا وفتحت الباب واسعا أمام العديد من الدول العربية، للانضمام للسلام بخطوات متسارعة.

أكدت بعض المصادر الإعلامية توقيع البحرين اتفاقية في مجال التعاون المائي مع الكيان الإسرائيلي ، بهدف تبادل الخبرات و تحسين الموارد في البلدين .

حيث نقلت قناة i24 الإسرائيلية عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس قوله أن ” الاتفاق هذا يأتي كثمرة للتعاون بين إسرائيل و البحرين ” .

و أضاف أن ” الحلول المتطورة لشركة مكوروت ( الموقعة للاتفاق ) وشركات تكنلوجيا اسرائيلية اضافية في مجال المياه يمكن ان تكون وسادة واسعة للتعاون بين الجانبين وتقوية العلاقات بيننا“.

و ينص الاتفاق على أن تقدم شركة مكوروت خدمات استشارة إضافة تخطيط ومرافقة بسلسلة مجالات، بما في ذلك تحلية مياه البحر والمياه المالحة، وايضا ادارة مصادر المياه والامدادات المائية .

و يوم أمس الثلاثاء ، أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم، مرسوما، بتعيين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، إن الملك أصدر مرسوما، بإنشاء بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، وعلى وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية”.

وبذلك يكون الجلاهمة أول سفير بحريني لدى إسرائيل، يذكر أن الجلاهمة شغل منصب نائب رئيس بعثة سفارة مملكة البحرين في واشنطن ثم تولى منصب رئيس المشاريع والعقارات في وزارة الخارجية.

وفي فبراير الماضي، قام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاعلان على أنه تلقى دعوة لزيارة المنامة وجهها إليه ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال اتصال هاتفي دار بين الطرفين .

وصرح المكتب ، في بيان له، أن ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اتصال هاتفي في واشنطن “أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني” حسب واشنطن ، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وخلال الاتصال تم التأكيد على “أهمية مشاركة كل دول المنطقة في أي مفاوضات بشأن النووي الإيراني على أن تشمل مواضيع أوسع بما لذلك من دور هام في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة”، وفقا للوكالة.

