“نسور النيل 2”.. تدريب جوي سوداني مصري

أعلنت القوات المسلحة المصرية، الأربعاء، انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك مع السودان “نسور النيل2”, حيث أقر الجيش المصري إن قاعدة مروي الجوية بالسودان شهدت مناورات بين عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين، في إطار فعاليات مناورات “نسور النيل-2”.

كما أوضح الجيش المصري في بيان أن القوات المشاركة في التدريب نفذت عددا من الأنشطة التدريبية المكثفة، “بدأت مراحلها الأولى بإجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلا عن تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية، وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات متعددة المهام”.

حيث أضاف الجيش أيضا أن عناصر قوات الصاعقة لكلا الجانبين واصلت التدريب على أعمال الاقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة و تنفيذ الرمي من أوضاع مختلفة.

ووفق ما أقره البيان، فإن رئيس هيئة الأركان السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين تفقد القوات المشاركة في التدريب، واستمع لعرض لملخص مراحله، وقام بمتابعة سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو، كما وأشاد بما لمسه من تناغم واضح في الأداء بين القوات المشاركة من الجانبين.

وقال البيان إن التدريب يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية، وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة.

