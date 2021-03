وزارة التموين السورية :آلية لمعاقبة مخالفي أسعار السندويش

أكدت وزارة التموين السورية بنسبة وصلت اليوم لحدود 30 بالمئة إلا أن أسعار الفول والفلافل والمسبحة التي كانت تسمى سابقاً «مأكولات الفقراء»

وخلال جولة على محال مبيع الفول والفلافل والمسبحة في دمشق فقد وصل سعر سندويشة الفلافل اليوم إلى 1200 و1500 ليرة حيث يختلف سعرها بين محل وآخر ووصل سعر قرص الفلافل الواحد لـ100 ليرة، كما وصل سعر كيلو المسبحة لحدود 5 آلاف ليرة وكيلو الفول مابين 2000 و2500 ليرة، أما بالنسبة لسندويشة الشاورما فقد تراوح سعرها بين 2500 و3000 ليرة.

مدير الأسعار في وزارة التموين السورية وحماية المستهلك علي عقل ونوس بين في تصريح خاص لـ«الوطن» أن نشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التموين تم تعديلها أمس وتم تعميمها على جميع مديريات التموين في المحافظات وتم التوجيه بالتشدد في المراقبة على الأسعار وبشكل إلزامي.

وأكد بأن التركيز حالياً والأولوية على أسعار المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية، مبيناً أن الخطوة القادمة سيكون التركيز فيها على موضوع أسعار السندويش.

ولفت إلى أنه سيكون هناك تشدد وقساوة من قبل وزارة التموين بالنسبة لموضوع ارتفاع أسعار السندويش سواء الفلافل أو الشاورما أو غيرها، وسيتم وضع آلية قاسية لمعاقبة المخالفين بأسعار السندويش، وستتم متابعة هذا الموضوع تباعاً بعد موضوع المواد الأساسية.

وبين بأن جميع مستلزمات الإنتاج حالياً إلى انخفاض والسعر الجديد شمل كل المنتجات ولم يعد هناك أي حجة لأحد بالقول: إن السعر مرتفع والتكلفة مرتفعة وخصوصاً أن السعر حالياً أصبح واضحاً ضمن الظروف الحالية.

ولفت إلى وجود إجراءات ستقوم بها وزارة التموين خلال الأيام القادمة لضبط الأسعار وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالف للنشرات التموينية الصادرة عن وزارة التموين وسيتم لمس هذه الإجراءات على الأرض بشكل واضح.

أعلنت وزارة التموين السورية ، أن المواطنين يستهلكون الخبز بشكل كبير بنحو 5500 طن يومياً، ولهذا السبب تم رفع سعر الربطة منه.

وأكد مدير المؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع، حسب ماجاء في موقع بزنس تو بزنس، أن الهدف من زيادة سعر الخبز هو منع المخابز الخاصة من التلاعب في وزن كيلو الخبز ، حيث تعتمد غالبية المخابز على وضع 800 غرام بدل من 1000 غرام وتعمل على تهريب بقية الطحين ، وبالتالي تكون وزارة التموين على رقابة دائمة على الخبز وجودته.

وأكد هزاع أن كل فرن يقوم بالتلاعب في وزن ربطة الخبز سيتم إغلاقه من قبل وزارة التموين وتحويله إلى قطاع عام لإنتاج الخبز للسوريين من دون غش ، وأضاف هزاع أن الحكومة السورية لم ترفع الدعم عن الخبز السوري لأن تكلفة الربطة هي 580 ليرة سورية بينما نعمل عاى بيعها بمبلغ 75 لليرة سورية فقط.

وأعلنت الحكومة السورية، أمس الخميس، رفع سعر الخبز المدعوم لتصبح الربطة الواحدة منه 100 ليرة، معبأة بكيس نايلون، وذلك بعد أن كان سعرها 50 ليرة سورية.

و حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا بناء على توصية اللجنة الاقتصادية، اليوم الخميس،”سعر مبيع ك.غ الخبز المدعوم دون كيس للمستهلك بمبلغ 75 ليرة سورية.

فيما “سعر الربطة بوزن 1100 غرام مع كيس نايلون بـ 100 ليرة سورية وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز”.

وأشار بيان الوزارة، إلى رفع سعر الطحين حيث حددت الطن الواحد منه بـ 40 ألف ليرة سورية، بسبب صعوبة الحصول عليه وتوفيره، على حد قول البيان.

وتشهد غالبية المخابز في سوريا ، عدم توفر مادة الطحين، حيث امتنع مدير المؤسسة السورية للحبوب، يوسف قاسم عن الظهور في برنامج “البلد اليوم”، عبر إذاعة شام إف إم المحلية.

وسبق أن تناقل ناشطون مشاهد تظهر عدد من المواطنين محتجزين ضمن قفص حديدي، لما قالت طريقة “الأقفاص” المتبعة لتنظيم الدور على أمام الأفران، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر التعليقات الواردة على المنشور، في وقت يتفنن النظام في إذلال المدنيين.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة في سوريا ، لاسيما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع النظام بحجج العقوبات المفروضة عليه ، خاصة بعد تطبيق قانون قيصر وفرض المزيد من العقوبات الأمريكية على أشخاص ومؤسسات مرتبطين به.

وارتفع سعر كيلو الخبز السياحي من 550 ليرة إلى 1700 ليرة في سوريا، وفق النشرة الرسمية للتموين، ليتجاوز سعره حدود 2200 ليرة في الأسواق، حسبما أفاد موقع (السويداء 24).

وتقول إحدى الطالبات في سكن جامعة تشرين في اللاذقيه، إن إدارة السكن وعدت بتوفير مادة الخبز للطلاب منذ أكثر من عام، إلا أنها قامت بتخصيص مكان لبيع رُبط الخبز التي يتم تزويد السكن بها بشكل غير يومي وبكميات لا تكفي للمقيمين في وحدة سكنية واحدة من المدينة الجامعية.

