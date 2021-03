مصر تفتح قناة السويس على مدار 24 ساعة لتخفيف الازدحام

أعلنت هيئة قناة السويس أنها فتحت القناة بالكامل لساعات ممتدة وذلك بهدف تخفيف ازدحام السفن على جانبي القناة في البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وعقب تعويم السفينة الجانحة، تراكمت السفن المنتظرة والبالغ عددها 450 سفينة على جانبي القناة، مما دفع المعنيين الى فتح القناة 24 ساعة، في حين كانت تعمل 10 الى 12 ساعة في الأحوال العادية.

وفي السياق، أكد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية أنه تم منع كافة أفراد طاقم سفينة” EVER GREEN ” من مغادرتها ريثما يتم الانتهاء من التحقيقات في الحادثة .

حيث أوضح أسامة في تصريح له أن السلطات المصرية ستبدأ بإجراء التحقيقات لمعرفة خفايا حادثة السفينة العالقة في مجرى قناة السويس ، صباح اليوم الأربعاء ، وفقاً لروسيا اليوم .

و أشار إلى انه لن يتم لأي فرد من أفراد السفينة أن يغادرها و ذلك منعاً من حدوث أي تغيير فيها ، مبيناً أن التحقيقات ستشمل كافة عناصر الطاقم .

و أوضح ربيع أن السفينة رفضت التعاطي مع مع متطلبات هيئة القناة في وقت سابق ، مؤكداً أن هذا الأمر من الممكن أن يحول الأمر إلى قضية مدنية تؤدي إلى احتجاز السفينة .

كما أضاف أن التحقيقات ستستند إلى جميع الوضاق الورقية و الإلكترونية المسجلة في أجهرزة السفينة ، مشيراً إلى أنه ” تم منع أي أحد من تفريغ الشرائط، بناء على متطلبات التحقيق”.

وفي الأمس، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة، وهي عقدة الوصل بين الشرق والغرب.

جاءت كلمة السيسي خلال زيارته للقناة عقب النجاح في تعويم السفينة الجانحة، والأحاديث التي ترددت عن إيجاد بدائل للقناة، حيث أكد السيسي في كلمته: “قناة السويس ترسخت فى أذهان التجارة العالمية.. فى ظل الكلام اللى بيتقال عن بدائل.. لا ده مرفق عالمى.. 13 % من حجم التجارة ينقل من عندكم.. رب ضارة نافعة.. قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة”. بحسب اليوم السابع.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقده مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية: “الأزمة أكدت على حاجة مكنتش أتمنى أنها تحصل.. لكن الأقدار بتعمل أفعالها.. وشاورت وأكدت ونبهت على الدور الكبير والأهمية الكبيرة لواقع بقاله 150 سنة”.

