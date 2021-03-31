قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم الأربعاء، إن السودان لجأ للآلية الرباعية للوساطة في مفاوضات سد النهضة، بعد أن علم أن إثيوبيا تراوغ لكسب الوقت لإكمال عملية الملء الثاني للسد، وهو ما لا يجب التهاون معه والسكوت عليه.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، أن المهدي التقت مع دونالد بوث، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان، حيث تم بحث القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها دعم الولايات المتحدة للسودان والحكومة الانتقالية للنهوض بالبلاد خاصة بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وثمنت وزيرة الخارجية جهود الولايات المتحدة الأمريكية ووقوفها إلى جانب السودان في القضايا الآنية الملحة، حيث بحث اللقاء تطورات الأوضاع في قضية سد النهضة التي تشغل السودان ومصر وأثيوبيا، حسبما أفادت (بوابة الأهرام).

ودعت الوزيرة، الولايات المتحدة للانخراط في تفاوض بناء يلزم الطرف الأثيوبي بعدم الملء دون موافقة الأطراف المعنية، لأن تصرفات الجانب الأثيوبي الأحادية زعزعت الثقة المتبادلة بين البلدين.

من جهته، أكد المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم ومرضي لجميع الأطراف في قضية سد النهضة، مؤكدا اهتمام الولايات المتحدة بأمن واستقرار الدول الثلاث والقرن الإفريقي.

وأوضح أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم الدعم الفني اللازم للملف للخروج من هذه الأزمة بمواقف مرضية لجميع الأطراف.

من جهته، قال وكيل قطاع الكهرباء بالسودان، خيري عبد الرحمن إن الوقت المناسب للسودان للملء الثاني للسد ينبغي أن يكون ابتداء من شهر سبتمبر.

وأضاف “في حالة إثيوبيا قررت التنفيذ في التوقيت التي ذكرته دون اتفاق بين البلدين فإن ذلك سيضاعف من حجم المعاناة في قطاع الكهرباء بالسودان بسبب انخفاض منسوب المياه”.

بدوره قال دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، أن إثيوبيا أبلغت المبعوث الأميركي لدولة السودان “دونالث بوث”، بأنها ماضية في عملية الملء الثاني لسد النهضة.

وأوضح مفتي خلال مؤتمر صحفي، أن وزير خارجية إثيوبيا، دمقي مكونين، أجرى محادثات وصفها بالناجحة مع المبعوث البريطاني للسودان، بحسب “سكاي نيوز”.

حيث أنها تناولت فرص مساهمة الولايات المتحدة في الدفع بعملية التفاوض حول سد النهضة.

The post السودان يتهم إثيوبيا بالمراوغة وكسب الوقت بملف سد النهضة appeared first on Souk Ukkaz News.

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